O Smart Air Quality Monitor da Amazon funciona muito bem com Alexa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sem amarrar isso a uma apresentação de duas horas cheia de outros dispositivos, a Amazon silenciosamente estreou uma nova tecnologia de casa inteligente, lançando o simplesmente chamado Smart Air Quality Monitor.

É um pequeno dispositivo que fica em sua casa e, exatamente como o nome sugere, monitora a qualidade do ar dentro dele, conectando-se ao seu ecossistema Alexa para permitir que você verifique as coisas com comandos de voz simples.

Ele acompanhará cinco indicadores principais, de acordo com a Amazon, compostos por partículas, compostos orgânicos voláteis, monóxido de carbono, umidade e temperatura. Manter todos esses ideais tornará o ar mais saudável para você e sua família.

Sua integração com o Alexa significa que qualquer um deles caindo abaixo ou acima dos níveis desejados pode acionar outro dispositivo inteligente ou habilitado para Alexa, como ligar o termostato ou um purificador de ar, o que demonstra claramente o quão útil pode ser.

A Amazon também manteve o custo baixo, vendendo-o por $ 69,99 ou £ 69,99, o que não é barato, mas é um bom preço para algo com esses recursos. O dispositivo está disponível para pré-encomenda agora e será lançado em dezembro, de acordo com a Amazon.

