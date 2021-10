Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Eero confirmou que o suporte para o futuro padrão de casa inteligenteMatter será implementado em seus roteadores Wi-Fi mesh.

Falando em um evento realizado pelo The Verge , o chefe da empresa, Nick Weaver, disse aos convidados que os roteadores Eero com suporte existente para Thread também receberão uma atualização para o Matter após o padrão entrar no ar em 2022.

Isso fornecerá aos proprietários de Eero mais maneiras de conectar os dispositivos em suas casas inteligentes, e também que os roteadores que remontam a 2017 ainda serão capazes de se encaixar em uma configuração futura.

Para os não iniciados, o Matter é o maior e mais recente padrão de interoperabilidade sem fio elaborado pelas maiores empresas do setor de casa inteligente - incluindo a controladora da Eero, a Amazon.

O objetivo é tornar o uso de dispositivos de diferentes ecossistemas mais integrado, em vez de fazer com que caiam sob a bandeira de um assistente inteligente, com sua chegada prevista para o ano novo, após o anúncio de seu último atraso em agosto .

Durante o evento, Weaver também sugeriu que a empresa havia considerado a noção de backup celular para futuros roteadores Eero, não muito diferente de como a empresa Ring, de propriedade da Amazon, oferece conectividade para seu sistema de alarme.

Não houve confirmações disso, no entanto. Em vez disso, Weaver passou a fazer referência a como as tendências atuais enfatizam o compromisso dos consumidores com a Internet gigabit, em vez da rede doméstica de celular 5G.

Seja o que for que vejamos do Eero em 2022 e além, o suporte ao Matter é um bom lugar para começar. Ainda estamos esperando para ouvir todos os detalhes sobre a integração de algumas outras grandes empresas, mas está se preparando para ser um ano marcante para a casa inteligente.