Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está indo atrás do mercado de orçamento. No evento de hardware do outono de 2021 , uma boa parte dos produtos anunciados foram dedicados à venda de dispositivos inteligentes o mais barato possível, na tentativa de fazer com que os usuários se conectassem a um dos muitos serviços de assinatura subsidiários da Amazon.

Isso inclui desde a assinatura da empresa Halo Fitness até Prime Video, Kindle Unlimited, Ring Protect e muito mais.

A oferta mais recente, a Blink Video Doorbell , visa trazer os recursos outrora luxuosos da Ring Video Doorbell para uma seção mais preocupada com a carteira.

Com um preço de meros $ 50 / £ 50, é metade do custo da oferta mais modesta da Ring, o titular Video Doorbell (2020), e quatro vezes o preço da opção mais premium da empresa, o Ring Video Doorbell 4 .

Se você está começando a questionar a paridade de recursos entre uma linha de dispositivos aparentemente tão simplistas quanto uma campainha de vídeo, não se preocupe, já que o Pocket-lint o ajudará. Veremos todas as diferenças e semelhanças entre as opções para ajudá-lo a decidir qual sistema de campainha inteligente é o certo para você.

Quando se trata da oferta da Amazon de campainhas de alta tecnologia, suas opções variam entre três escolhas sob a família Ring e a edição mais recente Blink, que está propositalmente perdendo o apelido de Ring. Isso ajuda a diferenciar entre as ofertas de mais "marca" da Amazon (Ring) e sua opção de custo mais baixo para não "manchar" o status quo da breve história de produto da Ring.

squirrel_widget_4440190

Como declarado, a escolha mais econômica da Ring é o Video Doorbell padrão de $ 100 / £ 100 (2020). Inclui todos os apetrechos típicos esperados de qualquer sistema de campainha moderno, ao mesmo tempo que perde mais alguns recursos questionavelmente necessários.

A próxima opção é o Ring Video Doorbell 3 de US $ 180 / £ 160, que também foi lançado em 2020. Inclui um punhado de adições, como placas frontais intercambiáveis, um sistema de bateria removível e compatibilidade Wi-Fi de 5,0 GHz.

E, finalmente, por US $ 200 / £ 180, os compradores em potencial podem comprar o Ring Video Doorbell 4, que oferece todos os recursos dos modelos mais baixos, bem como um novo recurso que a empresa está apelidando de “Pré-visualizações de vídeo pré-rolagem em cores”.

Basicamente, essa funcionalidade permitirá que seu Ring comece a gravar antes mesmo de você receber um alerta de detecção de movimento em seu smartphone. No momento em que você abre o aplicativo, pode ver tudo o que está acontecendo na sua porta com um vídeo de pré-lançamento já em exibição do evento.

Tirando os sinos e apitos extras (sem trocadilhos), essas campainhas têm mais coisas em comum do que outras. Para começar, todos eles capturam vídeo a 30 quadros por segundo em 1080P HD, oferecem alertas de detecção de movimento, suportam comunicação de áudio bidirecional e podem funcionar com ou sem fio.

Obviamente, para uso sem fio, você precisará manter a unidade carregada a cada poucos meses. Ainda assim, alguns dos modelos oferecem uma opção de bateria substituível, o que significa que você pode manter uma segunda bateria em casa carregando para que, quando uma seca, você nunca precise ficar sem o sistema instalado e funcionando.

Quanto ao que é realmente diferente entre, digamos, o Blink de $ 50 e o Anel de $ 100, os identificadores primários são o fato de que o Anel oferece um campo de visão ligeiramente maior: 155 ° horizontal e 90 ° vertical contra 135 ° horizontal e 80 ° vertical no Blink. Você também está limitado a preto ou branco no que diz respeito às opções de cores, enquanto no Ring, você pode decidir entre um “Níquel acetinado” prateado ou um “Marrom veneziano” mais rico.

Uma das melhores opções disponíveis exclusivamente na linha Ring, por enquanto, é algo chamado Detecção Avançada de Movimento. Basicamente, é uma maneira simples de mapear a área física capturada com a câmera de vídeo e selecionar de quais locais deseja receber alertas de movimento.

Este breve vídeo abaixo explica melhor o conceito.

Em última análise, sentimos que você não pode errar com nenhuma dessas opções. Fundamentalmente, todos eles serão capazes de lhe dar um pouco mais de segurança e paz de espírito em sua casa, então, a menos que você possa identificar um recurso específico no qual está interessado, exclusivo para uma das opções mais sofisticadas, não podemos imagine que você ficará chateado demais para economizar algum dinheiro aqui em uma campainha de vídeo tipo Blink ou Ring Video padrão.

squirrel_widget_6109428