Amazon lança sua primeira campainha com vídeo Blink por apenas US $ 50

(Pocket-lint) - A Blink, uma empresa de casa inteligente de propriedade da Amazon, atualizou sua programação anunciada durante o evento de hardware de outono da Amazon em setembro de 2021. Ela introduziu uma campainha de vídeo de baixo custo chamada Blink Video Doorbell. Ela funciona como uma campainha com ou sem fio e funciona com a assistente de voz da Amazon, Alexa.

Esta é a primeira campainha com vídeo do Blink. Oferece resolução de 1080p, conversação bidirecional e bateria com duração de dois anos. Você pode encomendá-lo nas cores preto ou branco por US $ 49,99 na Amazon US . Ele será lançado em 21 de outubro de 2021. Por ser um dispositivo da Amazon, você pode, é claro, usar a campainha do Blink com dispositivos Echo, como o Show, para obter alertas de Alexa sobre detecção de movimento e toque de campainha. Ou você pode usar o aplicativo Blink para atender sua porta enquanto estiver em trânsito. Ele funciona muito como uma campainha de vídeo circular, mas a um preço mais barato.

A Amazon também possui a Ring, uma marca popular de segurança doméstica conhecida por campainhas de vídeo. A Amazon, na verdade, comprou o Ring após adquirir o Blink em 2017. A Amazon posicionou a marca Blink como um conjunto mais acessível de produtos de segurança em comparação com os dispositivos Ring. Mas ambos são bem avaliados e apóiam Alexa.

No evento de terça-feira, a Amazon apresentou uma variedade de dispositivos, de um robô doméstico Astro a um estande do Mickey Mouse para o Echo Show 5 .

