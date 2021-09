Amazon lança Astro, um robô doméstico sobre rodas habilitado para Alexa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Concluindo sua lista de novos anúncios, a Amazon revelou um robô durante seu evento de hardware em setembro de 2021 . A Amazon acredita que, em cinco a 10 anos, todas as casas terão um robô. Com isso em mente, revelou o Astro.

A Amazon descreveu o Astro como um "novo tipo de robô doméstico que integra Alexa, hardware avançado, software, visão computacional e IA". Ele até equipou o Astro com o que ele chama de "personalidade única", que inclui uma tonelada de sons, olhos na tela e rodas para se mover.

O Astro é uma espécie de reminiscência do WALL-E, mas é construído em cima do Fire OS e Linux, tornando-o mais como um tablet Fire sobre rodas.

O Astro possui uma câmera periscópica, que você pode usar para ver através de seus próprios "olhos". Imagine que você está longe de casa e quer verificar se deixou o fogão ligado ou o chapinha no banheiro. Com um aplicativo incluído, você pode fazer exatamente isso - e você pode enviar Astro para verificar "quartos, coisas, pessoas e até animais de estimação específicos", disse a Amazon. A câmera também está em um poste retrátil, portanto, pode ser usada para ver as coisas de cima e de baixo.

Você também pode combinar o Astro com o programa Ring Protect Pro da Amazon para desbloquear a experiência definitiva de monitoramento doméstico.

“Quando você está ausente, você pode usá-lo para patrulhar proativamente sua casa, investigar atividades e enviar notificações quando detectar algo incomum”, de acordo com a Amazon. Você também terá a opção de salvar todos os vídeos de sua casa e possíveis instâncias em sua conta Ring.

Existem outros casos de uso para o Astro também. A Amazon mencionou que você poderia ligar para seu pai, que possui um Astro, e ele irá procurá-los para fazer a ligação. Na verdade, se você estiver fazendo uma videochamada, Astro irá acompanhá-lo pela casa. Outro truque legal, se você estiver usando o Astro para monitorar um pai ou parente idoso, é que você pode configurar uma rotina que envia uma mensagem quando o seu ente querido se levanta e está perambulando pela casa.

Se você está preocupado com a privacidade, você sempre pode definir zonas fora dos limites para designar áreas onde você não quer que Astro vá. Ele ainda tem uma função "não perturbe". O Astro também possui processadores AI para habilitar computação de ponta para muitas tarefas. Isso significa que, teoricamente, muitos dos seus dados e informações serão processados localmente no Astro e não enviados para a nuvem, onde podem ser potencialmente hackeados e acessados por terceiros.

Finalmente, o Astro pode fazer coisas típicas como qualquer dispositivo Echo habilitado para Alexa. Ele oferece o Alexa, para que você possa usá-lo para acessar músicas, notícias, podcasts e cronômetros. Ah, e tem uma área de compartimento. É capaz de transportar 2 kg (4,4 libras) de carga. Há uma porta USB-C de 15 watts que você também pode usar para carregar o telefone.

Se isso for do seu interesse, o Astro terá um preço inicial de $ 999,99, que inclui uma avaliação de seis meses do Ring Protect Pro. Ele está disponível apenas para convidados, e a Amazon disse que seu preço subirá para US $ 1.449,99 assim que tiver um lançamento mais amplo.

