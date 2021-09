Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está anunciando uma série de novos produtos e atualizações , incluindo uma colaboração com a Disney. Há três componentes para essa equipe: A palavra de despertar "Ei, Disney", o Disney Magical Companion e um suporte inspirado em Mickey para o Echo Show 5. Aqui está o que você precisa saber.

Amazon e Disney estão oferecendo um novo assistente de voz (mais sobre isso abaixo). Você pode acessá-lo em dispositivos Echo dizendo: "Ei, Disney". Essa personalidade da marca Disney abre uma experiência interativa da Disney. Basicamente, traz personagens da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars para o seu Echo - junto com piadas relacionadas, curiosidades interativas e saudações. Existem até ambientes de áudio, chamados de "paisagens sonoras", que são inspirados em filmes da Disney.

"Ei, Disney" será lançado em 2022 para hóspedes em quartos de hotel do Walt Disney World. Mais especificamente, os hóspedes dos hotéis do Walt Disney World Resort encontrarão um Echo Show 5 em seus quartos para acessar a experiência "Ei, Disney" e obter respostas a perguntas específicas, como a que horas o parque abre, o caminho mais rápido para o parque , e assim por diante. Ou podem fazer solicitações de serviço aos hóspedes - como pedir comida pelo serviço de quarto.

A Disney também planeja disponibilizar "Ei, Disney" ao público em geral no próximo ano. Será um complemento que qualquer pessoa poderá comprar com seu dispositivo Echo.

A experiência "Ei, Disney" que descrevemos acima será na verdade guiada por algo chamado "Disney Magical Companion".

Ele funciona como a versão de Alexa da Disney e foi desenvolvido “do zero” pela Disney usando o Custom Assistant da Amazon. Isso basicamente tornou mais fácil para a Disney criar seu próprio assistente de voz personalizado, baseado na tecnologia Alexa. A voz do companheiro ainda não foi revelada, mas parece que a Disney usou um dublador de verdade para o som, e será "masculino". Manteremos você informado à medida que aprendermos mais.

Por fim, o estande da Amazon a Mickey Mouse para o Echo Show 5 da Otterbox. No momento, a Amazon não revelou a data de lançamento ou preços. Mas você pode ver uma imagem teaser do estande no topo deste artigo.