Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Eero, de propriedade da Amazon, lançou seu sistema Eero Pro 6 mesh Wi-Fi na Amazon UK .

Com tecnologia Wi-Fi 6 e Zigbee , o Eero Pro 6 promete velocidades mais rápidas e melhor desempenho e cobertura e não requer um hub doméstico inteligente separado para conectar dispositivos em sua rede.

Um único Eero Pro 6 funciona como um roteador de malha Wi-Fi 6 tri-band de alto desempenho com duas portas Ethernet e um hub Zigbee integrado. Ele cobre até 190 metros quadrados, mas você pode obter um pacote de três roteadores Eero Pro 6 que se conectam com ou sem fio um ao outro para cobrir até 560 metros quadrados.

Com este kit, você pode conectar mais de 75 dispositivos simultaneamente. A Eero usa a tecnologia "TrueMesh" para rotear o tráfego de rede de maneira inteligente e ajudar a reduzir o congestionamento, buffer e quedas. O resultado? Você deve ser capaz de transmitir conteúdo em 4K, jogar jogos e videoconferências sem interrupções.

Eero Pro 6 é compatível com todas as gerações Eero, então você pode misturar e combinar dispositivos Eero para expandir e personalizar sua rede em casa.

A configuração é fácil: basta seguir as instruções do aplicativo. Você pode então vincular sua conta Eero à sua conta Amazon - para que quaisquer dispositivos adquiridos com sua conta Amazon possam se conectar à sua rede imediatamente. Até mesmo dispositivos Zigbee, como luzes inteligentes, travas, plugues e assim por diante, podem se conectar diretamente à sua rede.

O aplicativo Eero também está disponível para você gerenciar sua rede, pausar a internet ou até mesmo compartilhar sua rede. E com a habilidade Eero para Alexa, você pode usar um dispositivo habilitado para Alexa ou o aplicativo Alexa para pausar a internet, encontrar seu telefone ou desligar a luz - tudo com um simples comando de voz.

Melhores lâmpadas inteligentes 2021: Philips Hue, Ikea, Osram, Nanoleaf e mais Por Britta O'Boyle · 22 Junho 2021 · Nosso guia para os melhores produtos de iluminação inteligente, reunindo os melhores aplicativos e lâmpadas inteligentes controladas por voz para

O sistema Eero Pro 6 já está disponível na Amazon UK por £ 229 (um pacote) e £ 599 (três pacotes). Ele se junta aos sistemas existentes Eero 6 (£ 139 para um pacote único), Eero (£ 79 (para um pacote único) e Eero Pro (£ 149 para um pacote único) na Amazon UK.