Construindo confiança na Alexa: conversamos sobre privacidade com a Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem poucos no Reino Unido, nos Estados Unidos e até na Europa Central que não sabem o que é Alexa. Muitos até o usam diariamente, para obter informações, reprodução de música, para controlar nossas TVs e dispositivos domésticos inteligentes. No entanto, também existem muitos que não confiam no assistente digital e no hardware nele instalado.

A Amazon gasta tempo e dinheiro para lutar contra o que afirma serem equívocos sobre Alexa e seu uso de dados. Na verdade, tem todo um departamento com a tarefa de construir a confiança do consumidor. Não deve ser confundido com a instituição de caridade do Reino Unido com o mesmo nome, a equipe Alexa Trust da Amazon se concentra inteiramente em dispositivos habilitados para Alexa, incluindo os próprios alto-falantes Echo da Amazon. Ele cria e mantém os recursos de privacidade, configurações e controles que eles usam, bem como recursos de acessibilidade.

A Pocket-lint conversou recentemente com sua diretora, Anne Toth, para o Pocket-lint Podcast , a fim de descobrir o que a empresa está fazendo para convencer os clientes de que o assistente mais proeminente do mundo é inofensivo. Que nem sempre está em execução e gravando você em segundo plano. E, para descobrir quais ferramentas e proteções existem para colocar as mentes para descansar.

"O equívoco mais comum é que Alexa está sempre ouvindo. Na verdade, as únicas circunstâncias em que Alexa está realmente transmitindo sua voz para a nuvem é para retornar uma resposta para você. Na maioria dos casos, você verá um anel azul luz que vai mostrar quando Alexa está ativa, que você pode silenciar fisicamente como eu fiz em minha casa. Essas são coisas que foram incorporadas no início ", explicou ela.

"Mas o que é realmente importante são as ferramentas de transparência e o grau de transparência. Você pode ver todas as transcrições e ouvir as gravações de voz. Você pode inspecionar todas - nós as tornamos acessíveis a você - e você pode exclua todos eles.

"Você pode dizer coisas como Alexa, exclua o que acabei de dizer ou Alexa, exclua tudo o que eu já disse. Tentamos muito dar aos clientes acesso a todas essas informações, porque é através desse grau de transparência que acreditamos poder ajudar a estabelecer essa relação de confiança com os clientes. "

Porém, privacidade é um grande negócio e um tópico quente quando se trata de Big Tech. A coleta em massa de dados online, por meio do uso da web e de compras online, tem sido objeto de documentários e muitos comentários nas redes sociais. No entanto, Toth nos disse que é natural que os clientes da Amazon se preocupem com sua privacidade, e que isso também está na vanguarda do pensamento da empresa: "Vejo evidências todos os dias de que os clientes se preocupam profundamente com essas coisas", ela disse.

"Ouvimos os clientes o tempo todo sobre esses problemas e seus interesses. Esse é um dos motivos pelos quais continuamos a criar controles e recursos de privacidade para os clientes usarem."

Alexa pode ser totalmente desligada, por exemplo, ou silenciada como Toth mencionou. As conversas que você tiver com o assistente podem ser visualizadas e excluídas. Não vai acabar aí também.

“Acho que sempre há mais trabalho a ser feito, porque a tecnologia está se movendo muito rapidamente”, acrescentou ela.

"Precisamos ter certeza de que, conforme a tecnologia avança, os controles de privacidade, a dimensão da privacidade, se movem em sincronia. E que estamos sempre inventando e inovando em torno da privacidade."

Você pode ouvir a entrevista completa com a diretora da equipe Alexa Trust da Amazon, Anne Toth, no último episódio do Pocket-lint Podcast (episódio 119).