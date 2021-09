Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está introduzindo um novo recurso que aumenta automaticamente o volume de resposta do Alexa se detectar um ambiente de fundo barulhento.

O Adaptive Volume, como a Amazon o chama, funcionará essencialmente para garantir que os usuários possam ouvir as respostas de Alexa sobre os sons domésticos usuais de uma máquina de lavar, lava-louças ou talvez até mesmo música em outro alto-falante.

Ele será implementado inicialmente para usuários do Alexa nos Estados Unidos, com a Amazon observando que você pode ativá-lo dizendo: "Alexa, ligue o volume adaptável".

Curiosamente, ainda não está claro se o recurso funciona ao contrário, com o volume de Alexa diminuindo automaticamente se o ruído de fundo mínimo for detectado. No entanto, Alexa já tem o Modo de sussurro , que, como o nome sugere, corresponderá a uma resposta silenciosa a um comando falado em voz baixa.

Também vale a pena ressaltar que o Adaptive Volume é diferente do Adaptive Sound; um recurso que estreou com o Echo (4ª geração) que usa os microfones do alto-falante para adaptar a música ao espaço circundante.

De qualquer forma, é um recurso sólido (embora um pouco atrasado) que realmente beneficiará aqueles que rotineiramente tentam interagir com Alexa em ambientes cheios de eletrodomésticos, crianças e outros ruídos domésticos saudáveis.

Se funciona como descrito, é claro, é outra questão. No entanto, já vimos como o Ambient EQ do Google funciona bem em sua série de telas inteligentes, que altera o brilho, a temperatura da cor e muito mais com base na luz da sala.

Estaremos testando o último recurso Alexa da Amazon quando ele chegar em nossos dispositivos compatíveis em breve, bem como atualizaremos esta história quando soubermos mais sobre sua implementação mais ampla.