(Pocket-lint) - Alexa sempre teve uma voz feminina. Mas a Amazon finalmente começou a lançar uma voz masculina na semana passada - quando lançou a opção de voz de celebridade Shaq . A Amazon também adicionou uma nova palavra de ativação - Ziggy - para acionar Alexa. Não é especificamente associando Ziggy com a voz que soa masculina ou Alexa com a voz que soa feminina, no entanto. Você pode usar qualquer opção de voz com qualquer uma das palavras de ativação de Alexa.

Existem duas maneiras de alterar a voz de Alexa.

Agora você pode alternar entre duas opções de voz Alexa - original (com sonoridade feminina) e nova (sonoridade masculina) - simplesmente pedindo a Alexa que "mude sua voz". Este método parece ser específico do dispositivo, o que significa que você terá para definir a voz de Alexa para a nova voz em cada um dos dispositivos Alexa em sua casa.

Se você quiser usar a nova voz de Alexa (com sonoridade masculina) em todos os seus dispositivos Alexa, mergulhe em Configurações no aplicativo Amazon Alexa e altere-a dessa forma.

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel Alexa. Vá para Dispositivos. Selecione Todos os dispositivos e, em seguida, selecione o dispositivo desejado. Selecione Configurações e, em Geral, selecione a Voz de Alexa. Selecione a voz desejada na lista. Original é a voz clássica e com sonoridade feminina.

Nova é a voz masculina que acabou de ser lançada.

Existem duas maneiras de alterar a palavra de ativação para seus dispositivos Alexa, incluindo dispositivos Echo.

Simplesmente peça a Alexa para "alterar sua palavra de ativação" e, em seguida, vá com Ziggy. Novamente, você terá que fazer isso em cada um dos dispositivos Alexa em sua casa.

Outra maneira de alterar a palavra de ativação é mergulhar nas configurações do aplicativo Amazon Alexa. Basta seguir estas etapas:

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel Alexa. Vá para Dispositivos. Selecione Todos os dispositivos e, em seguida, selecione o seu dispositivo. Se você usar lembretes ou rotinas, selecione Configurações para localizar as configurações do dispositivo. Role em Geral e selecione Wake Word. Selecione a palavra de ativação "Ziggy" na lista e selecione OK.

Observação: a palavra de ativação Ziggy junta-se às palavras de ativação Alexa, Computer, Echo e Amazon que já estão disponíveis para uso com Alexa há anos.

A opção de voz Alexa, que soa masculina, da Amazon parece estar disponível apenas nos EUA no lançamento. Isso pode se espalhar para outros países no futuro.