(Pocket-lint) - A Amazon há muito oferece a capacidade de transformar a voz de Alexa em uma voz de celebridade . No entanto, você tinha que habilitar manualmente uma habilidade no site da Amazon para fazer isso. Agora, a empresa tornou o processo muito mais fácil, além de apresentar novas vozes de celebridades para você experimentar. Aqui está o que você precisa saber, incluindo como alterar facilmente a voz de Alexa.

A Amazon tem sua própria versão de vozes de cameo do Google Assistant - mas para dispositivos Alexa, obviamente - e tudo começou com Samuel L Jackson . A ex-estrela da NBA Shaquille ONeal e a atriz Melissa McCarthy são as últimas personalidades a emprestar sua voz para substituir a de Alexa. Qualquer uma das opções pode fornecer relatórios meteorológicos, piadas e histórias pessoais, quando solicitadas.

A voz de Samuel L Jackson, e presumivelmente as outras também, são principalmente alimentadas pelo modelo neural de texto para fala da Amazon. A Amazon aproveita a tecnologia deepfake para criar vozes para que as celebridades não tenham que pré-gravar todas as suas respostas. Embora preparem algumas respostas prontas, muitas, incluindo algumas sobre o clima, etc, são provavelmente respostas neurais geradas pelo modelo da Amazon.

Para ativar rapidamente a voz de uma celebridade , siga estas etapas:

Diga ao seu Echo: “Alexa, apresente-me ao Shaq" ou "habilite o Shaq".

“Alexa, apresente-me a Melissa" ou "habilite a Melissa".

“Alexa, apresente-me a Samuel L Jackson” É isso. Agora você pode invocar qualquer uma das vozes com uma palavra de ativação.

Para habilitar manualmente a voz de uma celebridade , siga estas etapas:

Nota: Curiosamente, a Amazon oferece versões explícitas e claras da voz de Samuel L Jackson. Você pode ativar ou desativar o conteúdo explícito por meio do aplicativo Alexa.

Basta usar as palavras de ativação "Ei Shaq". Você pode dizer algo como:

"Ei, Shaq, acalme-se."

"Ei Shaq, como está o tempo hoje?"

"Ei, Shaq, me conte uma piada."

"Ei Shaq, como vai você?"

"Ei, Shaq, me dê um conselho."

"Ei Shaq, conte-me uma história."

"Ei Shaq, vamos aquecer."

"Ei, Shaq, toque pedra, papel e tesoura."

Use as palavras de ativação "Ei, Melissa". Você pode dizer algo como:

"Ei, Melissa, me dê um conselho."

"Ei, Melissa, defina um alarme para as 7h."

"Ei Melissa, como está o tempo hoje?"

"Ei, Melissa, me fale sobre as damas de honra."

"Ei Melissa, bom dia!"

“Ei, Melissa, defina um cronômetro de 10 minutos.”

"Ei Melissa, como você está?"

Para Jackson, diga, “Alexa, pergunte a Samuel L" Jackson ", seguido de uma consulta.

"Ei Samuel, como está o tempo?"

"Ei Samuel, me conte uma piada."

“Ei, Samuel, defina um alarme para as 7h.”

"Ei, Samuel, conte-me uma história."

"Alexa, peça a Samuel para me dar conselhos."

"Alexa, pergunte a Samuel o que ele acha de cobras."

Cada um deles custa US $ 4,99 nos EUA.

Sim, os que estão atualmente disponíveis como substitutos do Alexa são apenas em inglês.