(Pocket-lint) - A Amazon colaborou com um estilista para lançar uma nova versão de seu menor alto-falante, o Echo Dot.

Tecnicamente, o novo Echo Dot faz parte da plataforma de crowdfunding Build It da empresa. Basicamente, ele encarregou Diane von Furstenberg de desenvolver uma gama impressionante de Echo Dots, e se um número suficiente de pessoas pré-encomendá-los em 30 dias, eles estarão à venda. Chamada de série Echo Dot x Diane von Furstenberg, os Echo Dots nesta faixa vêm em três padrões: Beijo da Meia -Noite, Ikat e Galhos . Todos eles custam $ 59,99 cada, o que é $ 10 a mais do que um Echo Dot normal de quarta geração . Mas é o mesmo preço do Kids Edition Dots com tema de panda e tigre.

Para quem não sabe, Diane von Furstenberg, ou DVF, é talvez a mais famosa por seus vestidos envolventes. Costuma-se dizer que ela inventou o vestido nos anos 70.

Devemos observar que a Amazon lançou alguns produtos Build It até agora, incluindo uma balança nutricional, um relógio cuco e uma impressora de notas adesivas. Desses três, apenas o último atingiu seu objetivo a tempo. A impressora Smart Sticky Note será enviada entre julho e setembro de 2021. E, se você não a encomendou durante a campanha inicial Build It, você não pode comprá-la agora, estranhamente.

A Amazon não disse quantas unidades de DVF Echo Dots precisam ser vendidas para que sejam realmente construídas, mas o prazo é 13 de agosto de 2021. Você será cobrado se os produtos forem enviados.

