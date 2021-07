Amazon vai rivalizar com o Nest Hub com seu próprio rastreamento de sono por radar?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon obteve aprovação para usar sensores de radar em seus dispositivos e está planejando usar a tecnologia para desenvolver um dispositivo de rastreamento do sono.

Sua aprovação pela FCC deixa claro para que serve a tecnologia e deixa poucas dúvidas sobre como ela será implementada. Resumindo: ele será usado de maneira semelhante ao Nest Hub mais recente do Google .

Os sensores de radar serão capazes de "melhorar a consciência e o gerenciamento da higiene do sono", dizendo também que "permitirão aos consumidores reconhecer possíveis problemas de sono".

Essa descoberta foi feita pela Bloomberg e, embora os benefícios do rastreamento do sono sejam claros, há outros usos para essa tecnologia de detecção por radar.

Assim como o chip Soli nos telefones Pixel 4, ele também poderia ser usado para tornar possível a interação com dispositivos, sem a necessidade de tocá-los ou segurá-los fisicamente.

Na listagem, a Amazon sugere que isso poderia ajudar as pessoas com "deficiência de mobilidade, fala ou tato", tornando seu dispositivo mais acessível.

Se usado como Soli, permitiria aos usuários acenar com a mão na frente de um dispositivo para controlá-lo. Isso pode até ser útil na cozinha ao usar um Echo Show para seguir uma receita, pulando para a próxima etapa sem colocar as mãos cobertas de farinha na tela sensível ao toque.

O que parece que está acontecendo é que os Echo Shows em breve terão um recurso como o Nest Hub mais recente, no sentido de que usarão o sensor de radar para rastrear seu sono.

Este sensor no Nest Hub pode detectar movimento e, portanto, avisa quando você acorda como você estava inquieto ou quieto durante a noite. Com esse recurso, você não precisa usar um relógio ou monitor de fitness no pulso, o que pode ser mais conveniente para muitas pessoas.