Amazon estreia Echo Dot Kids no Reino Unido, localiza conteúdo premium Kids +

(Pocket-lint) - A Amazon lançou seu Echo Dot, adequado para crianças, no Reino Unido. Chamado de Echo Dot Kids, é baseado no Echo Dot de 4ª geração lançado no ano passado e, embora o hardware seja idêntico, ele apresenta o design Panda ou Tiger, como você pode ver aqui.

Uma versão do Echo Dot Kids está disponível desde 2018 nos Estados Unidos, primeiro com base no antigo Echo de terceira geração. A Amazon diz que tem trabalhado muito para localizar Alexa para crianças do Reino Unido e desenvolver habilidades personalizadas no Reino Unido, em vez de apenas transplantar a experiência dos EUA para o Reino Unido.

Análise do Amazon Echo Dot Kids: Alexa faz sentido para seus filhos?

Enquanto o Echo Dot Kids com classificação 3+ custa US $ 10 / £ 10 a mais do que o Echo Dot padrão, você obtém alguns recursos extras, além do design amigável para crianças mencionado anteriormente. Para começar, há uma garantia sem preocupações de dois anos, semelhante à que a Amazon oferece para outros produtos adequados para crianças, em que substituirá o dispositivo se ele quebrar.

A assinatura de um ano do Amazon Kids + está incluída - agora também apresentada ao Alexa no Reino Unido pela primeira vez - que oferece habilidades premium da Disney, Number / Alphablocks, Beat The Intro, Harry Potter, Clangers Talk, The Gruffalo e muito mais. Há também 170 livros Audible incluídos de nomes como David Walliams, Michael Bond e CS Lewis, bem como acesso a 10 estações de rádio Fun Kids e vários outros aplicativos educacionais. As crianças também podem ser definidas um alarme de despertar de seu personagem favorito.

Se você já tem um dispositivo Alexa, também pode adicionar Kids + a ele por uma taxa mensal de $ 2,99 / £ 1,99 se você já tiver o Amazon Prime ou apenas começar a usá-lo se já tiver um Kids + sub em outro dispositivo, como um Kindle para Kids ou Fire Tablet para crianças.

Echo Dot Kids pretende ser um espaço seguro para crianças, com letras explícitas filtradas no Spotify, Apple Music e Amazon Music, enquanto a compra de voz é proibida. Você pode ajustar muitas coisas sobre como seu filho experimenta o Alexa - incluindo definir horários e limites de tempo - no Amazon Parent Dashboard, onde você também pode ver os comandos e o uso do Alexa do seu filho.

Você também pode pausar o dispositivo completamente. As crianças podem fazer anúncios ou ligar para outros dispositivos Echo em sua casa, mas não podem ligar para outros contatos, a menos que você os configure especificamente no aplicativo Alexa como um contato confiável.

Alexa no Echo Dot Kids também agradecerá às crianças se forem educadas (um recurso chamado Magic Word) e fornecerá respostas personalizadas às crianças que são mais educacionais do que a versão padrão de Alexa.

Em vez de ter que aprender respostas específicas, Alexa sugerirá atividades se você disser comandos como "Alexa, vamos brincar", "Alexa, vamos" ou "Alexa, estou entediada" também, para que as crianças geralmente possam encontrar algo para ouvir que eles irão desfrutar.

