Amazon Echo Show 8 e 5 recebem novas câmeras, modelo maior pode aplicar panorâmica e zoom

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon atualizou o Echo Show 8 com uma nova câmera grande angular de 13 megapixels que incorpora panorâmica e zoom. A tecnologia é semelhante à usada no Echo Show 10 - embora com uma tela fixa -, bem como dispositivos rivais como a programação do Portal do Facebook.

A velha câmera Echo Show 8 tinha um único megapixel, mas com a mudança para videochamadas nos últimos 15 meses ou mais, é claramente hora de um upgrade. Como antes, ele tem uma tampa de câmera para privacidade, mas a novidade é o fato de que o manterá centrado no quadro durante as chamadas.

squirrel_widget_4591502

Já éramos grandes fãs do Echo Show 8 existente (confira nossa análise do Show 8 ) e isso certamente aumenta o apelo. O processador dentro do Show 8 também recebeu um impulso e agora é octa-core em vez de quad-core.

A câmera menor Echo Show 5 HD também foi atualizada, dobrando os pixels (ainda não chegamos às especificações exatas para isso). Há também uma nova cor disponível junto com o agora tradicional branco e carvão; Deep Sea Blue (foto acima). Mais uma vez, você pode conferir nossa análise do Show 5 de 2019 da versão anterior semelhante.

squirrel_widget_4591610

Você pode pré-encomendar os novos dispositivos imediatamente na Amazon e em outros varejistas e eles serão enviados em junho.

Melhores lâmpadas e lâmpadas inteligentes de 2021: Philips Hue, Ikea, Osram, Nanoleaf e mais Por Britta O'Boyle · 22 Abril 2021 Nosso guia com os melhores produtos de iluminação inteligente, reunindo os melhores aplicativos e lâmpadas inteligentes controladas por voz para

Escrito por Dan Grabham.