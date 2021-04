"Alexa, ser ou não ser?" Sim, o assistente da Amazon agora pode recitar Shakespeare

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Alexa agora pode recitar versos, solilóquios e insultos populares de Shakespeare. Os novos recursos chegam bem a tempo para o Shakespeare Day 2021 e a Amazon também nos forneceu as imagens acima e abaixo que, devemos dizer, são bastante excelentes.

A própria pesquisa da Amazon com 2.000 britânicos sugere que todos nós usamos 83 frases de Shakespeare por mês. Isso parece muito para nós, mas isso inclui termos como fair play (43%), pelo amor de Deus (40%) e o que está feito está feito (39%), que vêm de peças populares de The Bard.

Pelo amor de Deus, Henrique VIII é a frase mais usada pelos britânicos, cerca de 120 vezes por ano - ou cerca de mil vezes por ano, se você tiver filhos.

Metade dos entrevistados, um terço (34%) admite ter dificuldade para entender a obra de Shakespeare, com metade (47%) alegando que não leu nenhum Shakespeare desde o término da escola ou universidade.

Melhores lâmpadas e lâmpadas inteligentes de 2021: Philips Hue, Ikea, Osram, Nanoleaf e mais Por Britta O'Boyle · 22 Abril 2021 Nosso guia com os melhores produtos de iluminação inteligente, reunindo os melhores aplicativos e lâmpadas inteligentes controladas por voz para

Para ouvir as frases, você pode pedir a Alexa para "falar como Shakespeare" para obter uma resposta aleatória ou pedir que ela recite um soneto ou solilóquio de Shakespeare ou dê a você um insulto famoso.

A pesquisa também descobriu que “pelo amor de Deus”, do H de Shakespeare, com “fair play”, principalmente de The Tempest e “o que está feito está feito”, falado por Lady Macbeth, logo atrás.

O que você pode perguntar a Alexa:

Alexa, fale como Shakespeare

Alexa, diga-me um insulto de Shakespeare

Alexa, Romeo, Romeo, onde estás tu Romeu?

Alexa, ser ou não ser?

Alexa, recite um soneto de Shakespeare

Alexa, recite um solilóquio de Shakespeare

Alexa, diga-me uma limerick de Shakespeare

Escrito por Dan Grabham.