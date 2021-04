Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon lançou seu sistema de rede mesh doméstica Eero 6 no Reino Unido.

A partir de £ 139, o novo sistema adiciona Wi-Fi 6 e tem um hub doméstico inteligente Zigbee integrado.

Por causa do Wi-Fi 6, ele é mais rápido e tem um desempenho melhor do que os dispositivos mesh Eero anteriores. Ele também pode oferecer cobertura simultânea para mais de 75 dispositivos conectados.

Os dispositivos inteligentes Zigbee também podem ser conectados a ele automaticamente, sem a necessidade de um hub separado.

O sistema Eero 6 da Amazon também é compatível com versões anteriores, portanto, pode ser usado com todas as gerações anteriores de Eero.

"Os clientes precisam de um Wi-Fi doméstico confiável agora mais do que nunca. Muitos de nós estamos trabalhando em casa, ajudando as crianças com o aprendizado online, mantendo contato com amigos e familiares e transmitindo conteúdo 4K e jogos - muitas vezes ao mesmo tempo", disse Vice-presidente da Amazon Devices, Eric Saarnio.

"O Eero 6 oferece aos clientes a velocidade e a confiabilidade do Wi-Fi 6 a um preço acessível."

Uma unidade Eero 6 tem uma cobertura declarada de até 140 m² e custa £ 139. Um pacote de três custa £ 279 e tem um alcance reivindicado de até 460 m².

Há também um plano de assinatura Eero Secure por £ 2,99 por mês, que adiciona recursos extras de segurança, enquanto o Secure + custa £ 9,99 por mês.

Os novos dispositivos estão disponíveis na Amazon.

Escrito por Rik Henderson.