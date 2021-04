Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os usuários do Amazon Alexa agora podem contar com a ajuda do assistente de voz para baixar os títulos do Xbox Game Pass.

O pacote de assinatura, que permite aos usuários escolher entre uma ampla gama de jogos on-demand por uma taxa mensal, anteriormente exigia que os usuários comecem esses downloads de seu Xbox ou aplicativo do Xbox.

Com esta nova integração, os proprietários de um dispositivo Alexa - seja um alto-falante Echo ou, digamos, os novos Echo Buds - e um Xbox podem agilizar o processo.

Dizendo "Alexa, baixe [título] do Xbox Game Pass", o assistente inteligente é capaz de realizar a ação.

Naturalmente, o modo como isso funciona depende um pouco se o seu Xbox já está vinculado ao Alexa. Se os dois já estiverem conectados, o assistente de voz encontrará o título solicitado e o instalará automaticamente. Os usuários também podem perguntar o que há de novo, popular ou deixando o serviço em breve.

Se você não vinculou seus dispositivos, será solicitado a fazê-lo quando solicitar que Alexa faça o download de um título. Para fazer isso, você precisará acessar o aplicativo Alexa e instalar a habilidade do Xbox.

A mudança, é claro, ocorre apenas algumas semanas depois que a Microsoft e Alexa uniram forças para lançar um aplicativo Alexa para Xbox , que permite aos usuários exibir e-mails e a previsão do tempo em seus dispositivos - como um Echo Show no dispositivo .

Como você pode esperar, a Microsoft também é a primeira a aproveitar as vantagens desse novo recurso de download, com a Sony ainda explorando o mesmo nível de integração.

E, melhor ainda, o recurso já está sendo implementado para usuários nos Estados Unidos. Outros mercados receberão o recurso no futuro, mas, neste estágio, não há prazo para esse desembarque.

Escrito por Conor Allison.