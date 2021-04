Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está trazendo suporte de videochamada Zoom para o Echo Show 10 , meses após o lançamento do recurso no menor Echo Show 8.

A empresa anunciou que os usuários do display inteligente giratório nos Estados Unidos agora terão suporte total, desde que vinculem seus calendários ao Alexa .

O assistente de voz pode ajudar os usuários a ingressar em reuniões automaticamente - ou, alternativamente, com um simples, "Alexa, ingresse em minha reunião Zoom" - com a câmera do dispositivo capaz de rastrear o usuário. Naturalmente, isso significa que os usuários podem se mover por uma área e ainda estar envolvidos com a chamada, substituindo a câmera estática do Echo Show 8.

Não só isso, mas finalmente coloca o dispositivo carro-chefe Echo no mesmo nível de rivais, como o Google Nest Hub Max e o Portal do Facebook , o último dos quais também rastreia usuários em seu espaço.

A única vergonha é que demorou tanto para aparecer no modelo de terceira geração e talvez tenha perdido o pico da videoconferência - especialmente porque outros dispositivos Echo já haviam recebido suporte.

Apesar disso, no entanto, ainda deve ser um recurso muito útil para aqueles que continuarem a trabalhar em casa no futuro, e esperamos que também venha para o Reino Unido e outros territórios (apesar do atual silêncio do rádio nessa frente) .

Como de costume, a atualização será instalada automaticamente quando estiver boa e pronta, o que significa que você não precisará fazer nada para obter suporte. Se você está desejando Zoom em seu Show 10, entretanto, você tem a opção de atualizar dentro do aplicativo Alexa.

Enquanto estiver lá, você também pode vincular seu calendário para garantir que o suporte ao Zoom funcione sem problemas. Uma vez no aplicativo, vá para Configurações> Agenda e e-mail e você verá a opção de vincular a sua agenda do Google, Apple, Microsoft Exchange ou Microsoft.

Escrito por Conor Allison.