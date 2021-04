Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon UK agora oferece uma seleção de bases de bateria "Made for Amazon" para Echo (4ª geração) e Echo Dot (4ª geração) .

Eles permitem que seus alto-falantes sejam usados sem fio - ideal para levá-los para fora no verão que se aproxima.

Feitas pela Mission Cables, as bases de baterias estão disponíveis nos Estados Unidos desde o final do ano passado, mas agora também chegaram ao Reino Unido.

Uma base para o Echo de 4ª geração custa £ 39,99 e oferece até cinco horas de reprodução com uma única carga.

Você acabou de prender a base na parte inferior do seu Echo com um parafuso de polegar. Ele acomoda o Echo em uma base que não compromete a qualidade do áudio.

Além de dar a você a liberdade de colocar o alto-falante em qualquer lugar da casa, isso significa que você pode levar Alexa com você onde quer que esteja. Você só precisa de um sinal de Wi-Fi (ou conexão sem fio a um hotspot móvel ou telefone).

O design simples inclui um indicador LED de bateria que informa quando você precisará recarregá-la.

A base de bateria Made for Amazon para o Echo Dot de 4ª geração ou Echo Dot com Clock é a mesma, apenas menor. Portanto, custa um pouco menos, em £ 29,99.

É tudo bastante engenhoso e uma resposta ideal para aqueles que já possuem um dos dispositivos Echo compatíveis. Fora isso, o Sonos Roam também foi anunciado recentemente para oferecer suporte ao Alexa (e ao Google Assistant) em suas viagens.

Isso estará disponível a partir de 20 de abril de 2021. As bases de bateria já estão disponíveis.

Escrito por Rik Henderson.