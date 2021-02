Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está planejando um novo dispositivo Echo montado na parede que combinará controle residencial inteligente, chamadas de vídeo e reprodução de mídia, de acordo com um relatório da Bloomberg .

À medida que a Amazon continua a expandir a linha Echo além de alto-falantes e monitores inteligentes, o novo relatório sugere que a divisão de hardware Lab126 da empresa está desenvolvendo o dispositivo para atuar como um centro de comando digital. Como você pode esperar, Alexa está no centro da experiência, embora a tela sensível ao toque também seja capaz de dar aos usuários controle manual sobre elementos como iluminação doméstica inteligente, eventos de calendário e música.

Microfones e uma câmera para videoconferência também farão parte do aparelho, segundo fontes anônimas do meio. Da forma como está, a Amazon está considerando várias variações do novo dispositivo, com telas de 10 ou 13 polegadas.

Isso seguiria a estratégia da empresa com os dispositivos Echo Show, embora o painel de controle fosse um pouco mais caro do que a linha de display inteligente, com discussões internas atualmente sugerindo um preço de cerca de US $ 200 - US $ 250 antes de um possível lançamento no final de 2021 ou 2022.

Como os planos ainda são cedo, segundo a fonte, também é muito possível que a central de comando do Echo nunca veja a luz do dia.

Se isso acontecer, isso dará aos usuários Alexa uma alternativa mais acessível às soluções personalizadas de controle residencial de alta tecnologia oferecidas por empresas como a Control4. E, dada a grande variedade de dispositivos conectados com o próprio nome da Amazon, ter um dispositivo tudo-em-um para unificar todos eles parece fazer sentido.

Isso também pode acabar com as montanhas de acessórios de plástico disponíveis para quem deseja montar seu Echo Dot do tamanho da palma da mão na parede também.

