Depois de uma longa espera, o Amazon Echo Show 10 finalmente está à venda

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Echo Show 10 da Amazon finalmente está à venda - quatro meses após o anúncio original. No entanto, ainda é uma situação de pré-encomenda, pois o dispositivo não será lançado até 25 de fevereiro no Reino Unido, sem data de lançamento ainda nos EUA.

squirrel_widget_2683477

O dispositivo tem uma moldura significativamente menor do que o antigo Echo Show 10, mas desta vez há um truque extra na manga. Como o Portal do Facebook , a câmera de vídeo pode seguir seu rosto para chamadas de vídeo. Mas, ao contrário do Portal, ele girará fisicamente para segui-lo pela sala. Ele foi projetado para ser fácil de usar com chamadas em uma cozinha ou sala de família.

Você também pode usá-lo como uma câmera remota para verificar sua casa quando estiver usando o Alexa Guard .

Os dispositivos Echo Show já eram compatíveis com o Skype, mas agora você pode usar o Zoom e o próprio serviço de chamadas Chime da Amazon. O suporte para Netflix também foi adicionado recentemente, mas o recurso matador de suporte do YouTube continua ausente.

O Echo Show 10 também adiciona um botão do obturador da câmera física do Echo Show 5 e Mostrar 8 . O dispositivo também suporta Zigbee e tem um Hub Amazon Sidewalk também.

Escrito por Dan Grabham.