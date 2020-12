Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqueles que planejam sintonizar a mensagem do Dia de Natal da Rainha poderão fazê-lo em seus alto-falantes inteligentes Amazon Alexa pela primeira vez este ano.

Embora os proprietários de caixas de som inteligentes tenham sido tecnicamente capazes de ouvir a mensagem anual de Sua Majestade por meio de seus dispositivos antes, simplesmente pedindo a Alexa (ou, na verdade, o Google Assistente) para mudar para uma estação de rádio após o evento, as coisas foram simplificadas para 2020.

Os usuários agora podem simplesmente dizer "Alexa, reproduza a mensagem do Natal da Rainha".

Com folga, para aqueles que ouvem em todo o mundo, o recurso não estará reservado para dispositivos no Reino Unido. Contanto que seu idioma Alexa esteja definido como inglês - ou seja, as versões britânica, americana, australiana, indiana ou canadense - você poderá ouvir.

O Crown não é exatamente uma novidade na tecnologia, mas chegar atrasado à festa também não é exatamente surpreendente, já que não há necessidade de se arriscar. Com cada vez mais dispositivos enchendo nossas casas, isso dá àqueles que não estão perto de uma TV (ou incapazes de encontrar o controle remoto sob a montanha de caixas de chocolate) e outra maneira de sentir a mensagem.

Como costumamos dizer, aqueles com um alto-falante com Google Assistente simplesmente terão que pedir ao assistente para tocar a BBC Radio 4 em tempo com a mensagem de Natal 15:00 GMT

Escrito por Conor Allison.