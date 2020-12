Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Amazon Alexa recebeu um novo recurso "Live Translation". Especificamente, o assistente agora pode fazer traduções em tempo real entre inglês e espanhol, alemão, francês, hindi, italiano e português do Brasil, tudo graças a uma nova atualização de software via OTA.

“A Amazon [lançou] o novo recurso Live Translation do Alexa, que permite que indivíduos que falam em dois idiomas diferentes conversem entre si, com Alexa atuando como intérprete e traduzindo os dois lados da conversa”, anunciou a Amazon em um post. "Assim que a sessão começar, os clientes podem falar frases ou sentenças em qualquer um dos idiomas. Alexa identificará automaticamente qual idioma está sendo falado e traduzirá cada lado da conversa.

Lembre-se de que a última atualização do Alexa segue a introdução das habilidades multilíngues em novembro. Essas habilidades tornam o assistente mais acessível para pessoas que não falam inglês. Ampliando isso, com a Tradução ao Vivo, que você ativa com um comando de voz como “Alexa, traduza o espanhol”, Alexa pode sinalizar para você começar a falar com um bipe e depois traduzir suas conversas, até mostrar uma transcrição nos dispositivos Echo Show. Para encerrar uma sessão de tradução, diga “Alexa, pare”.

Podemos ver esse recurso sendo extremamente útil ao conversar com alguém que fala outro idioma. Se você está se perguntando por que achou que Alexa já poderia fazer isso, provavelmente está pensando no modo intérprete do Google Assistant , que estreou em 2019 com a capacidade de lidar com 27 idiomas diferentes. O Google também oferece a capacidade de exibir uma transcrição ao vivo, mas em seus próprios dispositivos, como o Nest Hub, em vez dos dispositivos Amazon Echo Show, é claro.

Não tivemos a chance de testar o Alexa Live Translation, então não podemos julgar qual é o melhor ainda, mas se você quiser tentar, está disponível agora em dispositivos Echo nos EUA.

Escrito por Maggie Tillman.