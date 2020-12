Alexa Show and Tell vem ao Reino Unido para os dispositivos Echo Show

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Show and Tell, é um recurso do Alexa projetado para ajudar pessoas cegas e amblíopes e acaba de ser lançado no Reino Unido. Ele usa a câmera do Echo Show para ajudar a identificar itens de mercearia domésticos comuns.

Você pode simplesmente dizer ao seu programa de eco "Alexa, o que estou segurando?" ou "Alexa, o que está em minha mão?" para iniciar. A ideia é ajudar a identificar itens difíceis de distinguir pelo toque, como alimentos enlatados ou embalados. O recurso faz parte do Alexa Accessibility Hub, em constante evolução.

A Amazon desenvolveu originalmente o recurso com o Vista Center para Cegos e Deficientes Visuais na Califórnia. Para começar, segure o item a cerca de 30 cm da câmera e dê o comando. Alexa solicitará que você vire o item para mostrar todos os lados da embalagem.

Comentando sobre o novo recurso, Robin Spinks, gerente sênior de inovação do Royal National Institute of Blind People (RNIB), diz: "A visão computacional e a inteligência artificial são transformadores de tecnologia que estão cada vez mais sendo usados para ajudar cegos e deficientes visuais Identifique produtos de uso diário. O Show and Tell da Amazon usa esses recursos com grande eficácia, ajudando pessoas cegas e amblíopes a identificar itens com facilidade.

"Por exemplo, usar Mostrar e contar na minha cozinha me permitiu diferenciar de forma fácil e independente entre os potes, latas e pacotes em meus armários."

Show and Tell já estava disponível nos EUA. Todas as versões do Echo Show são suportadas.

