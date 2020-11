Amazon reduziu a quase nova câmera de segurança sem fio e à prova de intempéries Blink Outdoor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Blink, de propriedade da Amazon, reduziu uma de suas mais recentes câmeras de segurança doméstica para a Black Friday 2020 - a recém-lançada Blink Outdoor.

É uma câmera externa resistente às intempéries, disponível nos Estados Unidos e no Reino Unido, junto com uma versão interna chamada - sem surpresa - Blink Indoor. O Blink Outdoor é totalmente descomplicado, oferecendo dois anos de vida útil da bateria com apenas duas baterias AA.

O Blink Outdoor também oferece vídeo Full HD e funciona junto com o aplicativo Blink Home Monitor fácil de usar para que você possa ver uma exibição ao vivo, obter alertas de movimento e usar áudio bidirecional.

Você também pode criar zonas personalizadas para reduzir alertas errados e marcar zonas de privacidade que não são registradas - semelhante à sua empresa irmã Ring - também de propriedade da Amazon. Como você pode esperar, as duas câmeras também são compatíveis com Alexa e funcionarão com Echo Show e Fire TV.

Como o Ring, o Blink oferece armazenamento em nuvem por US $ 3 por mês ou você pode usar um Módulo Blink Sync 2 vendido separadamente para usar o armazenamento USB.

Escrito por Dan Grabham.