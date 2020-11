Amazon Sidewalk agora está sendo lançado para dispositivos Echo, Ring

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon enviou e-mails para clientes com dispositivos Echo para informar que seus dispositivos agora estão sendo atualizados com o Amazon Sidewalk.

Temos um explicador completo sobre a tecnologia aqui: O que é Amazon Sidewalk, quais dispositivos o utilizam e como funciona?

O e-mail foi enviado para usuários do Echo nos EUA, Reino Unido e Alemanha, pelo que sabemos. O Sidewalk também é compatível com as mais novas câmeras Ring Floodlight e Spotlight.

Amazon Sidewalk é uma rede compartilhada entre dispositivos compatíveis que ajuda a estender seu alcance além do alcance de seu wi-fi. Todos os dispositivos mencionados acima funcionam como pontes do Sidewalk para que possam estar no centro da rede do Sidewalk e se comunicar com outros dispositivos compatíveis com o Sidewalk, como rastreadores de animais de estimação, luzes Ring smart e o novo Ring Car Alarm quando estiverem fora do alcance do Wi-Fi .

A Amazon diz que o Sidewalk usará uma pequena porção de largura de banda da Internet equivalente a cerca de 500 MB por mês - há algumas questões de privacidade aqui porque o Sidewalk pode ajudar com a conexão de dispositivos que você não possui - digamos que o animal de estimação de outra pessoa entrou em seu jardim com um dispositivo compatível rastreador de animais de estimação, ele pode pingar seu dono por meio da conexão do Echos Sidewalk e, conseqüentemente, do seu Wi-Fi. No entanto, a Amazon diz que qualquer informação transferida pela rede do Sidewalk é criptografada. Não há custo contínuo para acesso ao Sidewalk.

Você pode desativar o Amazon Sidewalk nesses dispositivos se realmente desejar - no aplicativo Alexa, toque em Mais> Configurações> Configurações da conta> Amazon Sidewalk.

A lista completa dos dispositivos atuais da Sidewalk é a seguinte: Ring Floodlight Cam (2019), Ring Spotlight Cam com fio (2019), Ring Spotlight Cam Mount (2019), Echo (2ª geração), Echo (3ª geração), Echo (4ª geração ), Echo Dot (2ª geração), Echo Dot (3ª geração), Echo Dot (4ª geração), Echo Dot (2ª geração) para crianças, Echo Dot (3ª geração) para crianças, Echo Dot (4ª geração) para crianças, Echo Dot with Clock (3ª geração), Echo Dot with Clock (4ª geração), Echo Plus (1ª geração), Echo Plus (2ª geração), Echo Show (1ª geração), Echo Show (2ª geração), Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Spot, Echo Studio.

Escrito por Dan Grabham.