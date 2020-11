Agora Echo Dot with Clock tem seu preço reduzido na Amazon UK

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Amazon UK está descontando seu Echo Dot com Clock - sim, o novo modelo esférico. Agora custa £ 38,99, em vez de £ 59,99 . Portanto, é £ 10 a mais em geral do que o padrão Echo Dot, assim como era antes da venda.

O Dot de 4ª geração é um ótimo alto-falante autônomo para música atualmente, embora seja mais fácil de configurar do que nunca com a ajuda do aplicativo Alexa. O Dot with Clock apresenta todos os recursos do Alexa, enquanto há também o display de relógio LED, que também pode exibir o volume ou a temperatura atual quando você perguntar a Alexa sobre o tempo.

squirrel_widget_2683193

Também é compatível com todos os principais serviços de música, como Spotify, Amazon Music, Apple Music e Deezer, além de rádio da TuneIn e BBC Sounds.

Em nossa análise Echo Dot with Clock , dissemos "se você está procurando um alto-falante inteligente para uma escrivaninha ou mesa de cabeceira, o Dot with Clock é um acéfalo - mas obtenha o Dot padrão se você não precisa do relógio, de curso."

Se você quiser o Echo Dot padrão, que também está disponível por um bom preço no momento.

squirrel_widget_2683192

Escrito por Dan Grabham.