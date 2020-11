Obtenha £ 21 de desconto no novo Echo Dot na Amazon UK, agora por £ 29

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon tem um ótimo negócio na última geração do Echo Dot, com uma economia de 35%. Agora custa £ 28,99, em vez de £ 49,99 .

O Echo Dot é o alto-falante inteligente mais popular da Amazon com Alexa e agora foi reinventado em forma de bola com melhor som e o anel de luz na parte inferior. Certamente é esteticamente mais agradável do que seu antecessor.

Todos os recursos do Alexa estão integrados, como suporte para Skills, bem como controle de casa inteligente e compatibilidade com todos os principais serviços de música, como Spotify, Amazon Music, Apple Music e Deezer, além de rádio da TuneIn e BBC Sounds e podcasts e audiolivros de vários fornecedores. Em nossa análise, dizemos que o Dot é mais como uma mini versão do Echo em tamanho real do que nunca e - graças aos novos componentes internos - soa e funciona melhor do que nunca também.

Atualmente, é um alto-falante autônomo muito melhor para música, embora seja mais fácil de configurar do que nunca com a ajuda do aplicativo Alexa.

Se você quiser o Dot with Clock, também está disponível com um ótimo negócio no momento. É uma ótima opção de cabeceira.

Escrito por Dan Grabham.