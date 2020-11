A Amazon acaba de revelar uma versão do Produto Vermelho de sua nova Echo 4ª geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou uma versão Project Red de sua quase nova 4ª geração de alto-falantes inteligentes Amazon Echo. Certamente é impressionante na aparência. A Amazon doará £ 10 / £ 10 de cada venda (da echo) RED para o Fundo Global para apoiar a resposta COVID-19 e programas de HIV / AIDS na África Subsaariana.

squirrel_widget_3683651

O dispositivo é exatamente igual às outras versões - também está disponível em carvão, azul crepuscular e branco glaciar. Possui suporte para Zigbee e Bluetooth enquanto pode fazer tudo que Alexa pode, com suporte para Spotify Connect, bem como Amazon Music, Apple Music e Deezer, além de BBC Sounds e as milhares de habilidades Alexa que estão disponíveis.

Em nossa análise do novo Echo elogiamos o áudio e a velocidade do Alexa (graças ao novo hardware interno) e achamos que é de grande valor - apenas expressamos uma reserva sobre o anel de luz ser ligeiramente difícil de ver às vezes graças ao seu posicionamento em a parte inferior do alto-falante.

Você também pode obter a nova 4ª geração Echo como parte de um pacote com uma lâmpada Philips Hue, então aqui estão os preços mais recentes para isso:

squirrel_widget_3683650

Escrito por Dan Grabham.