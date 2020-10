Ajude a melhorar a Alexa no Reino Unido, respondendo você mesmo a perguntas com Alexa Answers

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon lançou o Alexa Answers no Reino Unido. O recurso foi lançado anteriormente nos EUA e é uma ferramenta de crowdsourcing, permitindo que usuários experientes da Alexa respondam a perguntas para as quais Alexa ainda não sabe responder.

E, principalmente, isso significará informações localizadas ou atuais (especialmente coisas específicas do Reino Unido) que não chegaram ao banco de dados de Alexa por outros meios.

Desde seu lançamento nos Estados Unidos, há alguns anos, a Amazon afirma que “centenas de milhares de respostas” foram compartilhadas. Se você pedir a Alexa a resposta a uma pergunta que tenha sido enviada por um membro da comunidade, Alexa lhe dirá que ela foi enviada por meio do Alexa Answers. As respostas enviadas ainda são moderadas antes de chegarem a outros usuários Alexa por meio de seus alto-falantes inteligentes ou outros dispositivos.

Você pode simplesmente entrar no Alexa Answers por meio de sua conta da Amazon e navegar pelas perguntas para responder por categoria ou ver as perguntas mais frequentes ou as mais recentes.

Em troca do seu conhecimento, você pode ganhar pontos e entrar nas tabelas de classificação - mas não há recompensa tangível pelo seu trabalho.

"Estamos sempre indexando uma quantidade enorme de informações", disse Dennis Stansbury, gerente de experiência do Alexa, da Amazon UK, durante um briefing no Alexa Answers with Pocket-lint. "[Mas] existem muitos pequenos fatos semelhantes, coisas que às vezes não ficam em um banco de dados tradicional, não estão disponíveis por meio de extração de fatos ou outras fontes que fazemos com ML (aprendizado de máquina) para tentar descobrir e essa é uma ótima maneira de tentar preencher essas lacunas. "

Perguntamos a Stansbury se Alexa Answers preenche os últimos 10% das perguntas que não podem ser respondidas por outros meios - as coisas que escaparam da rede. “Você pode pensar dessa maneira”, diz ele, “mas o que você precisa pensar é que os problemas sempre ficam mais difíceis.

"O que as pessoas estavam pedindo anos atrás é drasticamente diferente do que estão pedindo agora. À medida que melhoramos, as demandas pelo que os clientes podem perguntar também estão mudando com isso. Você sabe antes que pode não ter pensado em perguntar algo . Mas como Alexa está melhorando e você tem mais confiança, você pode fazer mais e mais perguntas sobre coisas que estão fora dos limites. Então, em termos disso, esperamos que isso nos ajude a ir mais longe. "

Amazon: levamos a privacidade muito a sério

Escrito por Dan Grabham.