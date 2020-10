Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está descontando um monte de seus próprios dispositivos para o Prime Day 2020, incluindo o Fire TV Recast, que agora está pela metade.

Uma adição de dois anos à linha de dispositivos de entretenimento doméstico Fire TV, este DVR pode transmitir programas de uma antena HD para assistir em seu Echo Show, Amazon Fire TV ou em um dispositivo móvel. Ele pode até mesmo enviar TV gravada ao vivo para o seu Echo Show - até quatro programas por vez, para você transmitir em vários dispositivos. E, graças ao Alexa embutido, você pode fazer coisas como excluir ou agendar gravações com seu vooice.

Essencialmente, dá mais flexibilidade à configuração da sua TV.

O Fire TV Recast possui dois sintonizadores e um DVR de 500GB, embora também haja uma opção de quatro sintonizadores de 1 TB. Ambos os modelos têm um desconto de $ 100.

A Amazon disse que o Fire TV Recast pode ser adicionado ao guia de canais e que você pode usá-lo para assistir a notícias locais e canais como ABC, The CW e NBC. Além disso, um recurso do aplicativo Alexa ajudará você a descobrir onde colocar sua antena HD para obter um bom sinal.

O Fire TV Recast normalmente custa $ 229,99 e agora baixou para $ 129 (dois sintonizadores) e $ 179 (quatro sintonizadores). Foi lançado pela primeira vez em 2018.

Escrito por Maggie Tillman.