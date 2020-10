Obtenha $ 10 / £ 10 de desconto na câmera de segurança interna compacta Blink Mini - agora $ 25 / £ 25

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Blink Mini da Amazon é uma câmera de segurança interna super compacta com modos diurno e noturno, possui detecção de movimento e áudio bidirecional. E a Amazon está fazendo um negócio brilhante para o Prime Day 2020 - desde que você seja um membro Prime.

O acordo significa que você ganha $ 10 / £ 10 de desconto, então o Blink Mini agora custa $ 25 / £ 25 por um período limitado.

Obtenha a oferta Blink Mini na Amazon US ou Amazon UK

O Blink Mini grava em resolução Full HD 1080p e tem áudio bidirecional, o que permite que você se comunique com qualquer pessoa na mesma sala que a câmera com o aplicativo Blink. E, é claro, você também pode ver as filmagens dessa forma.

É uma câmera com fio, então não há necessidade de trocar as baterias. Ele também pode emparelhar dispositivos Alexa, como o Echo Show, para exibir uma transmissão ao vivo da visualização da câmera.

Após o final de 2020, o Blink cobrará para armazenar clipes na nuvem a um custo de US $ 3 por mês. Anteriormente, o Blink não cobrava para armazenar clipes. O Blink XT2 ainda parece oferecer armazenamento em nuvem gratuito para vídeo por um ano.

Como alternativa, a Amazon tem o Blink Sync Module 2 de US $ 35 , para que você possa gravar e salvar localmente os clipes. Conecte um drive USB nele e você pode armazenar vídeo de até 10 câmeras Blink Mini diferentes.

Você pode assistir a todas as suas filmagens do Blink Mini no próprio drive USB (quando conectado a um PC) ou no Blink Home Monitor.

Escrito por Dan Grabham.