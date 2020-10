Amazon UK revela ofertas no início do primeiro dia: grandes descontos em dispositivos Echo e Kindle

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Day é quando a Amazon abre suas portas para os caçadores de pechinchas com uma grande venda online e começa à meia-noite hoje à noite no Reino Unido e nos EUA.

No entanto, a Amazon já acaba de lançar algumas ofertas do Prime Day nos dispositivos Echo e no Kindle Paperwhite. Existem algumas ofertas impressionantes no próprio Echo Studio da Amazon e, especialmente, no Echo Dot. Confira as últimas ofertas e promoções no Centro de negócios do primeiro dia da Amazon no Reino Unido .

Se quiser entrar em ação, você precisa se inscrever no Amazon Prime. Amazon Prime é efetivamente o serviço de associação da Amazon. Dá a você uma ampla gama de benefícios, desde acesso antecipado a negócios, Vídeo Prime, entrega gratuita e muito mais.

Há uma avaliação gratuita de 30 dias, então vale a pena se preparar para as ofertas de compras do Prime Day:

Estas são apenas o começo das ofertas do Amazon Prime Day. Estaremos acompanhando todas as grandes ofertas à medida que acontecem - portanto, fique de olho nas nossas melhores ofertas do Prime Day para o Reino Unido . Se você estiver nos EUA, também temos uma página de ofertas do US Prime Day .

Escrito por Dan Grabham.