Apple Podcasts agora está disponível via Amazon Alexa no Echo, Fire TV e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os Apple Podcasts agora estão disponíveis em dispositivos Amazon Alexa no Reino Unido e na Irlanda. O movimento segue a notícia de que a Amazon Music está adicionando podcasts ao seu próprio serviço, seguindo a liderança do Spotify. Os podcasts certamente parecem ser um campo de batalha crescente entre os serviços e será interessante ver como isso afeta a relação entre os podcasts da Apple e a Apple Music daqui para frente.

A Apple Music chegou aos dispositivos Echo no início do ano passado , então é surpreendente que tenha demorado tanto para o aplicativo Podcasts da Apple aparecer nas caixas de som inteligentes Echo - bem como em caixas de som de terceiros que usam Alexa e o próprio sistema Fire TV da Amazon.

O processo é muito semelhante à configuração do Apple Music - mas em vez de alterar seu serviço de música padrão no aplicativo Alexa, você precisa alterar seu provedor de podcast.

No aplicativo Alexa, vá para Configurações, selecione Música e Podcasts e vincule os Podcasts da Apple com o seu ID Apple. Toque em Vincular novo serviço para iniciar. Você pode usar expressões padrão do Alexa com ele, como: Alexa, jogar Football Weekly no Apple Podcasts e Alexa, avançar 30 segundos.

Você pode ler mais sobre a habilidade Apple Podcasts aqui .

Escrito por Dan Grabham.