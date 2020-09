Amazon Echo Mostrar 10 panorâmicas e zooms ao redor da sala conforme você se move

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon lançou um novo Echo Show de 10 polegadas para substituir o dispositivo existente de dois anos .

O dispositivo de terceira geração possui um motor para que possa movimentar e ampliar ao redor da sala enquanto você está em uma videochamada - que é um pouco como a função do Portal do Facebook para manter a câmera com você. Ele também manterá a tela apontada para você - útil se você estiver cozinhando ou se movendo em uma sala como uma cozinha.

Você também pode usá-lo como uma câmera remota para verificar sua casa, que funciona com o Alexa Guard .

squirrel_widget_2683477

A Amazon também está oferecendo suporte para Netflix e serviços de videochamada como Zoom e o próprio Chime da Amazon com o dispositivo (já havia confirmado o Zoom for Show), adicionando suporte ao Skype em dispositivos Echo anteriores. No entanto, ainda não há YouTube.

Ele também adiciona recursos de privacidade, como o botão do obturador da câmera física do Echo Show 5 e Show 8 . O dispositivo também suporta Zigbee e tem um hub Amazon Sidewalk também.

A Amazon também anunciou alguns novos recursos do Alexa junto com o dispositivo.

Ainda este ano, Alexa poderá excluir todas as gravações de voz salvas anteriormente associadas à sua conta. Você pode simplesmente perguntar: “Alexa, exclua tudo o que eu disse”.

Você também poderá perguntar "Alexa, como faço para revisar minhas configurações de privacidade?" - Alexa enviará a você um link direto no aplicativo Alexa para as configurações de privacidade do Alexa.

Agora você também pode escolher se deseja ou não salvar suas gravações de voz. Se você optar por não salvar suas gravações de voz, elas serão excluídas automaticamente após Alexa processar sua solicitação. Todas as gravações salvas anteriormente também serão excluídas.

Escrito por Dan Grabham.