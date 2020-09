Os novos dispositivos Echo da Amazon são em forma de bola e agora muito mais inteligentes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou uma nova versão do Amazon Echo e levou os dispositivos em uma direção totalmente nova, passando da forma cilíndrica para uma esfera.

Não é a primeira vez que ocorre um Echo esférico - o Echo Spot era como uma bola com uma tela - mas agora é o formato para os dispositivos Echo de última geração.

É um dispositivo mais inteligente também, alimentado pelo silício AZ1 Neural Edge, agora é muito mais eficiente em termos de energia, consumindo até 20 por cento menos, ao mesmo tempo que é mais rápido para processar comandos - com Alexa dizendo que é 2x mais rápido no processamento de voz.

O novo Echo adota as habilidades do Echo Plus anterior, por isso será um hub Zigbee para melhor controle de casa inteligente, bem como uma ponte na calçada.

O desempenho da música é dito ser melhor, oferecendo som adaptável que se ajustará para se adequar ao ambiente em que você os colocou. Mas isso não é tudo, porque o novo Echo também tem um tweeter adicional dentro, então deve ser mais adequado para entregando esse áudio, com a Amazon dizendo que tem processamento Dolby.

Além das mudanças físicas, Alexa está ficando muito mais inteligente, oferecendo uma linguagem mais natural para uma abordagem conversacional mais direcionada, com a capacidade de configurar perfis mais pessoais.

O novo Amazon Echo custará $ 99,99, e o Echo Dot também está recebendo uma atualização no novo design - tanto o Echo Dot quanto o Echo Dot com Clock, custando $ 49,99 e $ 59,99, respectivamente. As pré-encomendas estarão abertas a partir de 24 de setembro e serão enviadas no final do ano.

