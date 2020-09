Evento Alexa e Echo de setembro da Amazon: o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está realizando um evento de lançamento de Dispositivos e Serviços nesta quinta-feira, 24 de setembro.

Embora tenhamos estado em Seattle para o evento nos últimos três anos, desta vez as coisas serão um pouco diferentes e - naturalmente - está tomando a forma de uma apresentação online que começa às 10h PDT, 13h EDT, 18h BST, 19h CEST e 22h30 IST.

No entanto, não estará disponível publicamente, então você terá que manter seus olhos no Pocket-lint para as últimas notícias da apresentação.

Como antes, a Amazon disse que este evento está relacionado a “dispositivos e serviços”, o que significa que não receberemos apenas novos hardwares. No ano passado, foi anunciado que você poderia deletar suas gravações Alexa sempre que quisesse. Além disso, apresentava uma série de vozes de celebridades para Alexa.

Em termos de hardware, no ano passado, a Amazon renovou o Echo padrão, apresentou o Echo Studio e lançou o Echo Dot com Clock e o plug-in Echo Flex .

A Amazon também revelou um anel inteligente (Echo Loop), óculos inteligentes (Echo Frames) e um Forno Inteligente para combinar com seu micro-ondas já lançado e desta vez vamos sem dúvida ter algumas outras idéias atiradas na parede na esperança de que alguns deles vão aderir (estávamos pensando no Echo Wall Clock lá, mas na verdade o nosso é um craque). E o Echo Glow ? Não, nós não vimos nenhum também.

Além disso, havia os Echo Buds, o primeiro esforço da Amazon em verdadeiros fones de ouvido sem fio. Finalmente, surgiram novos roteadores Eero e câmeras Ring das submarcas da Amazon.

Este ano não esperamos tantos dispositivos para lançar, mas já dissemos isso antes ... No entanto, devido à atual situação global, a Amazon pode não ser tão experimental em termos de programação desta vez, mas veremos.

O alto-falante Echo básico teve uma nova vida no ano passado, enquanto o Echo Studio, mais caro, foi lançado antes de sua estreia em novembro.

Mas o Echo Plus agora parece ter chegado ao fim de sua vida útil (não é de admirar, já que o Echo de 3ª geração tem os mesmos recursos de áudio) e, portanto, certamente há espaço para um Echo Plus renovado entre o Echo básico e o Studio, por volta de US $ 130 / Marca de £ 130.

Além disso, poderia haver um substituto para o antigo Amazon Tap - o portátil Echo que nunca chegou à Europa? Vimos outros dispositivos portáteis Echo de outros fornecedores, como UE e Pure, além do Sonos Move, mas a Amazon poderia anunciar o seu próprio?

É justo dizer que a primeira versão dos Alexa Buds não foi tão boa quanto poderia ser. Eles ostentavam resistência à água e redução de ruído aprimorada por Bose, mas eram plásticos, enquanto o som precisava de melhorias.

Espere uma versão de segunda geração - ou uma versão Pro, talvez - para enfrentar o AirPods Pro da Apple e vários outros rivais.

Desde a estreia do Echo Show de 10 polegadas, há dois anos, tivemos a estreia de dois dispositivos muito melhores, o Echo Show 5 e o Echo Show 8 , este último neste evento no ano passado.

Portanto, espere a estreia de um Echo Show maior que não apenas soe bem, mas também tenha uma boa aparência. Deve haver uma tela de resolução mais alta também, embora a única coisa que tornaria o Echo Show exponencialmente mais útil seja o YouTube nativo e suporte para mais serviços de videochamada além do Skype ...

No ano passado, os anúncios da Fire TV aconteceram no programa IFA em Berlim. Mas com esse show tendo sido reduzido este ano por razões óbvias, cabe a este evento. Espere novos anúncios de TVs que têm Alexa embutida na própria tela. Isso significa mais TVs com o sistema operacional Fire TV , bem como um novo Fire TV Streaming Stick de entrada .

Podemos também obter um Cubo de TV Fire melhorado. O dispositivo de segunda geração foi introduzido no ano passado e tinha muitas promessas para controlar set-top boxes, TVs e soundbars com Alexa, mas era difícil de configurar como descobrimos em nossa análise (as análises dos usuários não são bonitas leitura, também).

O Google usou os últimos eventos de E / S do Google (antes do inexistente em 2020) para realmente mostrar a direção e o poder do Google Assistant - chamar usando Duplex é um super exemplo.

Podemos também dar uma olhada em onde Alexa pode nos levar no futuro . Enquanto Alexa Skills and Routines garantem que o assistente seja capaz de muito mais, Alexa tem uma pequena desvantagem em relação ao Siri ou ao Google Assistant por não estar em milhões de telefones por padrão.

A Amazon agora tem vários acessórios domésticos inteligentes, incluindo um plugue inteligente, enquanto nos Estados Unidos há o Alexa Guard - um serviço em que o seu Echo fica atento a problemas. Poderíamos ter um melhor gerenciamento de tudo isso, além de alguns outros preenchedores de lacunas de baixo custo, como alarmes de janelas ou portas?

Também nos perguntamos se a Amazon tentará entrar no mercado de termostatos inteligentes - finalmente - para levar a batalha ao Google Nest (e ao Hive).

E, claro, a Amazon também possui a Ring and Blink que faz campainhas e câmeras. Mas não receberemos novos produtos deles, uma vez que Ring e Blink anunciaram novos produtos recentemente.

No entanto, o esforço doméstico inteligente da Amazon parece um pouco fragmentado no momento, exceto o excelente ecossistema do Anel.

Também poderia haver mais informações sobre uma implementação mais ampla dos carrinhos de entrega autônomos do Amazon Scout ou mais informações sobre a implementação do Amazon Fresh .

