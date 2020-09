Amazon lançará novos dispositivos Echo em 24 de setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon acaba de confirmar à Pocket-lint que realizará um evento Dispositivos e Serviços na próxima quinta-feira, 24 de setembro. O evento acontecerá às 10h PT, 13h ET, 18h BST e 19h CEST.

A Amazon tem realizado esse tipo de evento em sua sede em Seattle nos últimos anos, mas este ano, naturalmente, será virtual.

No entanto, não há confirmação se o evento será transmitido ao vivo para o público ou não. No entanto, esperamos que tome a forma de uma apresentação do chefe de dispositivos da Amazon, Dave Limp - o convite que recebemos apenas sugeria que "algumas novidades" seriam compartilhadas.

A parte Serviços do nome do evento geralmente se refere aos recursos do Alexa, mas também pode estar relacionada ao Amazon Prime (Vídeo), Amazon Fresh ou outras ofertas, como Alexa Guard.

No evento do ano passado, a Amazon fez uma prévia do Echo Studio , além de lançar o novo Echo padrão , o Echo Flex e um novo Echo Dot .

Achamos que desta vez o evento pode ser importante em dispositivos com telas - o Echo Show principal tem agora alguns anos e precisa ser atualizado, embora tenhamos recebido o Echo Show 5 e o Show 8 no ano passado.

Da mesma forma, o Echo Plus parece ter chegado ao fim da vida útil, já que o Echo mais barato parece tão bom quanto ele. Então, poderíamos obter um novo Echo Plus para encaixar no Echo Studio?

No ano passado, também mostrou o Amazon Echo Buds , o conjunto de primeira geração de verdadeiros botões sem fio com Alexa - poderíamos ver um seguimento deles?

E também havia um anel inteligente Echo Loop e óculos inteligentes Echo Frames também - talvez veremos outros dispositivos experimentais desta vez.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Chris Hall.