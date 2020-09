Como criar e compartilhar Rotinas Alexa com outras pessoas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqueles que configuraram o Alexa Routines para automatizar seus dispositivos habilitados para Alexa e acessórios para casa inteligente agora podem deixar que outros experimentem sua experiência personalizada.

As rotinas oferecem muitas opções, e a melhor coisa é que você pode experimentar para fazer com que as ações que deseja aconteçam. Tudo está listado na seção Rotinas do aplicativo Alexa e é fácil criá-los ou excluir uma Rotina se você decidir que ela não está fazendo a coisa certa. E a partir de 17 de setembro, você pode compartilhar uma rotina com um amigo. A Amazon está basicamente tornando mais fácil começar a usar o recurso, com links de URL compartilháveis para clientes nos Estados Unidos.

A Amazon disse que você pode compartilhar uma rotina criada acessando o aplicativo Alexa, selecionando a rotina que deseja compartilhar e, em seguida, escolhendo se deseja que a rotina seja enviada por texto, e-mail ou mídia social. Se você recebeu uma rotina e deseja usá-la com seus dispositivos habilitados para Alexa, basta clicar no URL da rotina para abrir o aplicativo Alexa, onde você pode seguir as instruções na tela. Você também pode personalizar ainda mais a Rotina para atender às suas necessidades.

Para criar uma rotina, siga estas etapas:

Abra o aplicativo Alexa. Acesse o menu e selecione Rotinas . Selecione o ícone + no canto superior direito. Selecione Quando isso acontecer e, em seguida, escolha como acionar a rotina. Para rotinas de sensor, selecione o sensor de movimento ou contato instalado. Adicione a ação e, a seguir, escolha qual ação ela deve ser concluída. Para receber uma notificação de um sensor de movimento ou contato, selecione Enviar notificação . Em De , selecione qual dispositivo controla a rotina. Toque em Criar .

Nota: Para alterar ou excluir uma rotina, vá para a seção Rotinas no aplicativo Alexa. Escolha uma rotina listada na seção Ativado para fazer suas alterações.

Para compartilhar uma rotina, siga estas etapas:

Vá para Rotinas no aplicativo Alexa. Selecione a rotina que deseja compartilhar. Clique em compartilhar. Envie a rotina por texto, e-mail ou mídia social.

Para usar uma rotina compartilhada, siga estas etapas:

Clique no link do URL compartilhado em seu dispositivo móvel. Siga as instruções na tela em seu aplicativo Alexa. Procure opções em texto amarelo, que mostra mais campos para concluir a configuração.

A Amazon compartilhou algumas rotinas que você pode começar a usar agora:

A Amazon tem uma página de ajuda Alexa Routine aqui .

