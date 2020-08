Obtenha 25% de desconto na câmera de segurança inteligente interna / externa Blink XT2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon descontou a excelente e quase nova câmera de segurança Blink XT2 nos EUA e no Reino Unido, com US $ 25 / £ 25 de desconto, o que representa um ótimo custo-benefício.

A nova câmera adiciona recursos externos como uma melhoria em relação à câmera de primeira geração. O Blink XT2 é resistente às intempéries com uma classificação IP65) enquanto há gravação Full HD como padrão. Você também obtém áudio bidirecional e visão noturna infravermelha.

As câmeras são projetadas para fácil configuração, sem necessidade de ferramentas ou fiação. Além disso, ao contrário do equipamento Ring da também pertencente à Amazon, não há bateria recarregável. Em vez disso, o XT2 funciona com duas baterias AA diárias - no entanto, há uma vida útil da bateria de dois anos, fornecendo a você apenas 60 segundos de gravação por dia.

Isso graças a um processador com baixo consumo de energia. Na verdade, Blink avalia que você pode obter impressionantes 80.000 segundos de vídeo com um único conjunto de baterias AA.

O XT2 também aprimorou a detecção de movimento e, assim como os dispositivos de anel, você pode personalizar as zonas de atividade para não receber tantos alertas e notificações falsos.

Naturalmente, a câmera funciona com Alexa e você pode ver o vídeo de transmissão ao vivo do XT2 através de seu Echo Spot, Echo Show e Fire TV. Basta dizer: “Alexa, mostre-me a [nome da câmera]" para ver o vídeo.

Escrito por Dan Grabham.