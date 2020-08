Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há um novo acessório disponível na Amazon feito especificamente para o Echo Flex e o transforma em um relógio.

Chamado de acessório Smart Clock, ele se conecta à porta USB na parte inferior do alto-falante inteligente, fornecendo uma tela para que você possa ver a hora ou quanto tempo resta em um cronômetro. Ele também possui um sensor integrado que permite ajustar automaticamente o brilho durante o dia.

Projetado para funcionar perfeitamente com o Amazon Echo Flex, ele é vendido na Amazon sob a marca Third Reality, que também fabrica detectores de movimento, luzes noturnas e outros acessórios inteligentes que funcionam com os dispositivos Echo da Amazon. Basta conectá-lo e ele mostrará a hora com base em seu fuso horário, ou mostrará todos os temporizadores que você definir por meio dos comandos padrão do Alexa. É um dispositivo bastante simples.

O único problema possível é que o Echo Flex suporta um único acessório de uma vez, então se você já o emparelhou com a luz noturna ou sensor de movimento do Third Reality, você não poderá usar o relógio. Lembre-se de que há também o Amazon Echo Dot with Clock por $ 59,99 que você pode comprar como alternativa. É literalmente apenas um Echo Dot normal, mas com um relógio integrado para mostrar a hora e os temporizadores.

O Smart Clock custa US $ 14,99 nos Estados Unidos , onde foi lançado recentemente. Já está disponível no Reino Unido e custa £ 14,99. O Echo Flex os $ 25 / £ 25.

O Echo Flex é talvez o menor Echo da Amazon. Ele se conecta à parede, possui Alexa embutida e possui um pequeno alto-falante e microfone.

Escrito por Maggie Tillman.