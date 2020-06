Como fazer com que o Alexa toque a atmosfera de um café ou do escritório

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon sempre adora adicionar novos sons e recursos ao Alexa e agora está permitindo que você recrie a atmosfera de lugares que você provavelmente perdeu durante o bloqueio, como estádios, cafeterias e até a estrada ou um avião.

Achamos o escritório particularmente bom para adicionar um ambiente ao nosso escritório em casa durante o dia

Alguns dos sons já estavam presentes como parte dos sons do sono e de outros pacotes de sons no Alexa, mas agora eles têm uma nova vida.

Aqui está a lista de expressões a serem usadas:

"Alexa, toque sons de café"

"Alexa, toque sons de fazenda

"Alexa, comece sons de estádio"

"Alexa, comece meus aplausos"

"Alexa, sons abertos da biblioteca"

"Alexa, estrada aberta soa"

"Alexa, passeio de avião aberto"

"Alexa, sons de escritório aberto"

"Alexa, sons abertos à beira-mar"

A Amazon diz que, de acordo com um estudo de 2.000 pessoas, o ambiente de um restaurante ou café movimentado é o que os britânicos mais sentiram falta nos últimos meses. A praia fica em segundo lugar, com bares e pubs em terceiro. Infelizmente, não há som de pub, então você terá que se contentar com o café.