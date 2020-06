Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon atualizou o Alexa para que você possa usar o recurso de chamada " Drop In " para se comunicar em todos os seus dispositivos Amazon Echo de uma só vez.

De acordo com a Amazon , você pode usar qualquer dispositivo Amazon Echo suportado, como Echo, Echo Show ou Echo Plus, para se comunicar simultaneamente com outras pessoas através de todos os dispositivos Echo em sua casa. Anteriormente, as mensagens Drop In só podiam ser enviadas de um dispositivo habilitado para Alexa para outro. Por exemplo, um usuário na cozinha pode "entrar" em um segundo dispositivo na sala de estar.

O recurso Drop In da Amazon também funcionou com seus contatos Alexa, para que você pudesse enviar uma mensagem "Drop In" do Echo no seu quarto para o Echo Show da sua avó na casa dela. Quando alguém recebe uma entrada, o indicador luminoso no dispositivo de eco do destinatário pulsa em verde e você se conecta automaticamente ao contato. Agora, como esse recurso funciona em vários dispositivos Echo, é útil para grupos.

Para iniciar uma conversa em grupo no Drop In, peça ao Alexa para "Drop In everywhere".

Imagine perguntar à sua família algo como: "O que todos querem jantar?", Com sua mensagem sendo enviada aos Echos em todos os cômodos da sua casa, permitindo que qualquer um desses cômodos responda facilmente. Tecnicamente, a Amazon também oferece um recurso de transmissão , que possui funcionalidade semelhante, na qual você pode gravar uma mensagem e transmiti-la pelos seus dispositivos um momento depois.

A Amazon disse que os usuários nos EUA também agora podem definir lembretes para jogar em todos os seus dispositivos Alexa. No aplicativo Amazon Alexa, escolha "Todos os dispositivos" ao criar um lembrete ou ative o recurso para todos os lembretes, indo em Configurações> Lembretes e optando por "Anunciar em todos os dispositivos".

