Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon atualizou sua linha de câmeras de segurança doméstica Blink para incluir uma câmera interna compacta.

Chamado de Blink Mini , está disponível para pré-encomenda na Amazon por US $ 35. Se você receber dois deles, poderá economizar US $ 5, elevando o total a US $ 65. Há também um serviço de armazenamento em nuvem, que custa US $ 3 por mês (ou US $ 30 por ano) após o teste gratuito.

O Blink Mini grava a resolução 1080p e possui áudio bidirecional, que permite a comunicação com quem vê usando o aplicativo Blink. Outras características incluem detecção de movimento e visão noturna via luz infravermelha. Também é uma câmera com fio, portanto não há necessidade de trocar as pilhas. Ele também pode emparelhar com dispositivos Alexa, como o Echo Show, para exibir um feed ao vivo a partir da visualização da câmera.

Quanto ao plano de armazenamento em vídeo na nuvem, o Blink oferece uma avaliação gratuita do Blink Plus até o final de 2020. Depois disso, custa US $ 3 por mês. Anteriormente, o Blink não cobrava para armazenar clipes na nuvem. O Blink XT2 ainda parece oferecer armazenamento em nuvem gratuito para vídeo por um ano.

A Amazon planeja lançar totalmente o Blink Mini nas próximas semanas. A Amazon também lançará o Blink Sync Module 2, de US $ 35, no final deste ano, para que você possa gravar e salvar clipes localmente. Basta conectar uma unidade USB e você pode armazenar vídeos de até 10 câmeras Blink Mini diferentes.

Você pode assistir a todas as suas imagens do Blink Mini a partir da própria unidade USB (quando conectada a um PC) ou do Blink Home Monitor.