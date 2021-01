Alexa Bluetooth: como usar o Amazon Echo como um alto-falante Bluetooth

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Graças à Amazon, os alto-falantes inteligentes se tornaram moda nos últimos anos. Esteja você usando o seu para ouvir música em várias salas, emitir comandos de casa inteligentes por voz ou apenas definir temporizadores enquanto cozinha, há muito que eles podem fazer.

Embora todas as coisas ativadas por voz sejam ótimas, há momentos em que você só precisa se conectar a um alto-falante Bluetooth normal, e o Echo também faz isso. Neste guia, mostraremos como conectá-lo a partir de seu telefone para usá-lo como um alto-falante Bluetooth.

Também mostraremos como conectar seu Echo a outro dispositivo de áudio Bluetooth. Isso pode ser útil se você tiver um Echo Dot menor e / ou se tiver um estéreo equipado com Bluetooth com muito melhor som, de onde você prefere ouvir o áudio. Mas primeiro, conectando seu telefone ...

Antes de fazer qualquer coisa com o alto-falante Echo, verifique se o Bluetooth do seu telefone está ligado e se você está na tela de pareamento do Bluetooth.

No iPhone:

Abra Configurações> Bluetooth

Ative o Bluetooth (se ainda não estiver)

Role para baixo até o final, onde diz Outros dispositivos.

No Android (processe minha diferença ligeiramente de acordo com o fabricante):

Abra Configurações> Conexões> Bluetooth

Ative o Bluetooth (se ainda não estiver)

Toque em Verificar ou Emparelhar novo dispositivo (o que quer que diga a sua versão do Android)

Agora, no seu telefone, a lista mostrará automaticamente qualquer dispositivo próximo que esteja em modo de emparelhamento.

Agora é a hora de usar as habilidades inteligentes do Amazon Echo. Basta dizer "Alexa, emparelhar" ou "Alexa, Bluetooth ligado" e ele deve começar a piscar sua luz azul e pesquisar.

Depois de fazer isso, o Echo deve aparecer na lista na tela do telefone. Toque em seu nome na lista e confirme o emparelhamento. Agora você está conectado e qualquer música ou áudio de seu telefone será reproduzido através do Echo como se fosse um alto-falante Bluetooth padrão.

Agora, sempre que quiser se conectar a esse telefone específico a partir do seu Echo, você pode apenas dizer "Alexa, conectar-se a [nome do dispositivo]" ou "Conectar-se ao meu telefone" e ele fará isso.

Para desconectar, basta selecionar manualmente a opção de desconexão no menu Bluetooth do telefone. Ou diga "Alexa, desconecte-se do meu telefone".

Para usar seu Echo para se conectar a outros dispositivos de áudio Bluetooth (para melhor qualidade de áudio), siga as seguintes etapas simples:

Certifique-se de que seu alto-falante / estéreo Bluetooth esteja no modo de pareamento

Abra o aplicativo Amazon Alexa em seu telefone

Encontre Dispositivos e toque em Echo e Alexa

Agora toque no dispositivo Echo específico que deseja usar

Toque no ícone de engrenagem de configurações

Em Wireless, toque em Dispositivos Bluetooth

Pressione Emparelhar um novo dispositivo

Agora, seu sistema de alto-falante / som deve aparecer na lista da tela. Toque no sistema ao qual deseja se conectar e agora o Echo está conectado sem fio a um dispositivo de áudio externo.

Para conectar-se a ele novamente a qualquer momento, você pode usar seu comando de voz para dizer "Alexa, conecte-se ao meu alto-falante" e isso fará isso automaticamente. Para desconectar, diga "Alexa, desconectar do meu alto-falante".

Escrito por Cam Bunton.