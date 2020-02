A Amazon teve que testar o Echo Auto com centenas de carros para garantir que funcionasse

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Recentemente, nos reunimos com a vice-presidente de dispositivos Alexa da Amazon, Miriam Daniel - a discussão não foi apenas variada, mas também interessante, por isso dividimos nossa conversa em uma série que publicaremos nos próximos dias no Pocket-lint.

A Amazon não escondeu o fato de que gostaria que o Alexa fosse incorporado aos dispositivos de outras pessoas. O mesmo se aplica às TVs - você não precisará ter um dispositivo Fire TV no futuro porque, teoricamente, sua TV teria o Alexa embutido.

E parece estar pensando da mesma maneira sobre carros. O Alexa está agora em um número crescente de veículos de forma nativa, mas para o vasto número de veículos que já estão na estrada e que não possuem controle de voz embutido, há o Echo Auto, que teve um milhão de pré-encomendas.

O Echo Auto estreou em setembro de 2018 como um lançamento apenas para convidados nos EUA, mas como descobrimos na CES 2020 , ele será lançado em outro lugar com um lançamento europeu em fevereiro. No novo lançamento, Daniel disse: "Estamos obviamente comprometidos em trazê-lo para todos os países onde o Alexa está. Não tenho uma data para você hoje, mas estamos trabalhando nisso".

Perguntamos como o Echo Auto havia sido recebido. "Vimos, você sabe, muito envolvimento com isso. Nossos clientes ativos se envolvem milhões de vezes por semana. Embora, você sabe, eles estejam conduzindo-o por pequenos períodos de tempo. Por isso, valida o motivo de ter Este produto foi lançado lentamente aos nossos clientes e aprendemos muito com esse processo.

"Sabe, quando fizemos o Echo de primeira geração, fizemos um processo de convite por seis meses, talvez. E levamos seis meses para garantir que, em ambientes diferentes [e com] diferentes tipos de voz, Alexa o ouviria e trabalhe bem.

"Agora, estamos entrando em um ambiente diferente aqui com um carro, e queríamos garantir que pudéssemos adaptá-lo a diferentes modelos [de veículo]. O que descobrimos foi que o problema era maior do que o previsto."

É por isso que levamos um ano, porque, à medida que lançamos mais clientes, precisamos lidar com tantos tipos diferentes de carros, com tantos tipos diferentes de pilhas Bluetooth nos carros.

"Voltamos 10 anos e olhamos para os 30 melhores carros todos os anos nos últimos 10 anos. E testamos com eles. E descobrimos muita variação nas pilhas Bluetooth ... elas introduzem defasagens na conectividade. E assim você sabe, você você pode fazer uma pergunta e pode ter que esperar por causa da pilha Bluetooth - não porque o Alexa não está funcionando. Portanto, temos que contornar tudo isso. "

Daniel diz que isso não apenas criou um verdadeiro desafio de interoperabilidade devido às variações entre veículos, mas também entre telefones celulares. Isso ocorre porque o Echo Auto se conecta ao Alexa através do aplicativo Alexa do seu telefone, o que significa que não só depende do Bluetooth do seu carro ser confiável, mas também depende de você ter sinal de celular.

E como todos sabemos, isso pode ser uma espécie de loteria. Além do mais, também existem outras variáveis - você precisa selecionar o áudio Bluetooth (ou auxiliar, se decidir conectá-lo) no sistema de informação e lazer do seu carro e garantir que o volume do telefone esteja realmente aumentado para que você possa ouvir as respostas da Alexa. O toque da Alexa - o barulho que a Alexa faz quando você diz a palavra de alerta - ajuda aqui porque você sabe que o assistente está ouvindo você e pode fazer algo a respeito, se não estiver.

A Amazon teve que implementar um atraso no Bluetooth do carro. Daniel diz que a Amazon pode calcular isso dependendo de quanto tempo leva para ouvir o toque da Alexa.

"Não há um banco de dados em nenhum lugar que diga para essa marca e este modelo sua pilha Bluetooth é x e seu atraso é o motivo. Portanto, precisamos aprender à medida que pousamos. Então, quando você estiver passando pela configuração do seu Echo auto, você nos verá passar por essa calibração de tempo, porque isso permite que você informe o atraso necessário.Não sabemos exatamente qual é a sua marca ou modelo do carro, mas podemos saber o que sua pilha está fazendo. Então, muitas coisas assim foram necessárias.

"E também carros diferentes têm níveis de ruído diferentes, quanto barulho ambiente [existe] e onde os alto-falantes estão localizados e como isso afeta a acústica do carro. Portanto, precisamos testar todos esses carros para garantir que a palavra vigília funciona muito bem em todas essas condições, o que levou algum tempo.

E, como seria de esperar, as atualizações por telefone também foram um problema. "Diferentes modelos de telefone estavam constantemente recebendo atualizações, você sabe, alterando permissões, alterando APIs (a maneira como os aplicativos interagem com o Bluetooth ou outros recursos do telefone, por exemplo).

E, portanto, tivemos que garantir que tivéssemos uma certa robustez integrada para tudo isso ... e acho que está funcionando muito bem. É por isso que vamos começar a lançá-lo para diferentes países ".