Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon reduziu o preço do Echo Dot with Clock.

Esta é uma das mais recentes adições à linha de alto-falantes Echo da Amazon, mostrando a você o momento para maior comodidade. Ele também tem 42% de desconto no preço no Reino Unido, tornando-se um bom momento para comprar o Echo Dot with Clock. Caiu para apenas £ 34,99 na Amazon UK . Não é o mais barato que tem sido, mas é um preço muito bom.

Uma das maiores atrações do novo Echo Dot é aquele relógio simples de LED na parte externa, visível através da camada de tecido. Em todos os outros aspectos, é o Echo Dot de 3ª geração que você conhece e ama.

Como o Echo Dot padrão, é um alto-falante doméstico inteligente pequeno e compacto, capaz de atender a todas as habilidades do Alexa, para que você possa usá-lo para música, informações ou controlar outros dispositivos domésticos inteligentes.

É um dos nossos alto-falantes domésticos inteligentes favoritos até agora, graças ao seu preço, recursos e versatilidade das integrações de casa inteligente da Amazon. É pequeno o suficiente para caber em qualquer lugar e útil o suficiente para fazer o custo inicial mais do que compensar.

Escrito por Cam Bunton. Edição por Dan Grabham.