Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon atualizou o Sidewalk, seu protocolo que ajuda dispositivos de baixo consumo de energia, como câmeras externas ou rastreadores, a permanecer conectados.

A Amazon anunciou originalmente o Sidewalk em seu evento anual de outono em 2019 , mas o gigante da tecnologia revelou recentemente que o Sidewalk foi atualizado para oferecer suporte a novos dispositivos Ring, bem como novos dispositivos Echo que chegarão mais tarde em 2020. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Amazon Sidewalk.

Amazon Sidewalk é um protocolo sem fio de baixa largura de banda e longa distância desenvolvido para dispositivos de baixa potência, com o objetivo de permitir que eles se comuniquem melhor em longas distâncias. Bluetooth e Wi-Fi geralmente não oferecem alcance suficiente, enquanto 5G é complexo e requer muita energia. É aí que o Amazon Sidewalk é útil.

Veja como a Amazon descreve o Sidewalk:

“Criamos algo que chamamos de Amazon Sidewalk. É uma nova rede de baixa largura de banda que usa o espectro de 900 megahertz sem fio gratuito já existente. Achamos que será ótimo para controlar as coisas, manter as coisas atualizadas - mas, acima de tudo, aumentará a distância em que você pode controlar esses tipos de dispositivos simples, de baixo custo e fáceis de usar. "

Amazon Sidewalk funciona em segundo plano. Ele permite que você se conecte e até mesmo rastreie dispositivos simples a até um quilômetro de distância. Isso nos lembra da rede mesh e do crowdsourcing. Existem dois tipos de dispositivos Sidewalk: Sidewalk Bridges e dispositivos habilitados para Sidewalk. As pontes Sidewalk fornecem conexões para dispositivos habilitados para o Sidewalk.

De acordo com a Amazon, alguns dispositivos, como versões selecionadas do Ring Floodlight Cams e do Ring Spotlight Cams, funcionam como pontes, fornecendo conexões para dispositivos habilitados para Sidewalk. A ideia é que a Sidewalk Bridge de alguém pode fornecer uma conexão segura ao dispositivo habilitado para Sidewalk de outra pessoa. Isso cria uma malha de dispositivos conectados que pode permitir que algo como uma câmera externa, que está fora do alcance do Wi-Fi, permaneça conectado e se comunique.

Outro exemplo é que você pode usar um rastreador habilitado para Sidewalk, como um Bloco, para rastrear um item ausente enquanto estiver fora do alcance do wi-fi.

Atualmente, apenas as pontes da calçada, como o Ring Floodlight e o Ring Spotlight Cams, estão disponíveis. Os usuários desses dispositivos devem receber um e-mail e uma notificação no aplicativo Ring antes de 1º de outubro de 2020 com mais informações sobre como participar do Amazon Sidewalk e permitir que eles ajustem suas configurações.

Os usuários dos novos dispositivos Echo compatíveis com o Sidewalk da Amazon também podem esperar o mesmo quando forem lançados, já que eles também serão vendidos como Sidewalk Bridges.

Espera-se que o Tile seja o primeiro dispositivo habilitado para Sidewalk de terceiros. Novos rastreadores da Tile, com previsão de lançamento até o final do ano, usarão a rede Sidewalk para ajudar os clientes a encontrar suas carteiras, bolsas e mochilas perdidas. Há também a nova linha de dispositivos Ring de propriedade da Amazon para o seu carro - o Ring Car Cam e o Alarme - que usam Sidewalk. Assim, quando fora do alcance do Wi-Fi, o seu Ring Car Alarm funcionará e alertará sobre possíveis invasões outros eventos.

Amazon Echo Dot (3ª geração e mais recentes)

Amazon Echo Dot com Clock (3ª geração e mais recente)

Amazon Echo Plus (1ª geração e mais recentes)

Amazon Echo Show (1ª geração e mais recentes)

Amazon Echo Show 5 (2019)

Amazon Echo Show 8 (2019)

Amazon Echo Show 10 (2020)

Amazon Echo Spot (2017)

Amazon Echo Studio (2018)

Anel Floodlight Cam (2019)

Ring Spotlight Cam com fio (2019)

Telha

Ring Car Alarm

A versão mais recente do Amazon Sidewalk será lançada primeiro para usuários com Ring Spotlight Cams e Ring Floodlight Cams em setembro de 2020, antes de chegar aos dispositivos Echo mais novos ainda este ano. Dispositivos habilitados para calçada como o Tile e o Ring Car Alarm também estarão disponíveis ainda este ano.

Verifique a página de perguntas frequentes da Amazon aqui para mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.