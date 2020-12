Alexa, o que estou segurando? Como funciona o recurso Show and Tell de Alexa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Show and Tell ajuda os usuários do Echo Show e do Alexa com deficiência visual. O recurso já existe nos Estados Unidos há mais de um ano, mas acaba de ser lançado no Reino Unido. Funciona em todos os dispositivos Echo Show, pois precisa da câmera para funcionar.

Se você é cego ou sofre de baixa visão, às vezes pode ser útil se alguém estiver por perto para informá-lo, por exemplo, qual caixa de cereal você está segurando antes de se servir de uma tigela. O mesmo vale para potes de comida ou até roupas que você está empacotando para uma viagem.

É aí que o recurso Mostrar e contar se torna útil.

Para pedir a Alexa para identificar um item, simplesmente diga: "Alexa, o que estou segurando?" ou "Alexa, o que está em minha mão?"

A Amazon o desenvolveu com base no feedback do usuário e trabalhou com o Vista Center para Cegos e Deficientes Visuais da Califórnia em pesquisa e desenvolvimento. Basicamente, ele permite que você segure um item na frente de um Echo apoiado e peça ajuda a Alexa para identificar o que está segurando. Alexa então fornecerá uma resposta, para que você não precise contar com a ajuda de outras pessoas.

"Esteja um cliente separando uma sacola de mantimentos ou tentando determinar qual item foi deixado no balcão, queremos tornar esses momentos mais simples, ajudando a identificar esses itens e dando aos clientes as informações de que precisam naquele momento", explica Amazonas.

Com o Show and Tell, usuários cegos e deficientes visuais podem segurar um item na frente da câmera do Echo Show e pedir a ajuda de Alexa para identificar o item. Isso é possível graças a tecnologias avançadas de visão computacional e aprendizado de máquina para reconhecimento de objetos, explicou a Amazon em uma postagem de blog.

"É uma grande ajuda e uma grande economia de tempo porque o Echo Show fica no meu balcão e não tenho que procurar outra ferramenta ou pessoa para me ajudar a identificar algo. Posso fazer isso sozinho, apenas perguntando Alexa ", disse Stacie Grijalva, gerente do Vista Center.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Dan Grabham.